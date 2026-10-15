EVO sitúa su opción de entrada entre los coches que apuestan por precio y practicidad

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 05:15h.

Una opción ideal para urbanitas que no quieren hipotecarse

Mercedes recupera su lado más elegante con uno de los diseños más distinguidos de su catálogo

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El EVO 3 se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan un coche económico, práctico y bien equipado. Este modelo apuesta por una fórmula sencilla, con un tamaño compacto y un precio competitivo. Su propuesta resulta especialmente atractiva frente a utilitarios consolidados como el MG3, Opel Corsa, SEAT Ibiza y Renault Clio. Además, ofrece dos motorizaciones, una de ellas adaptada al gas licuado del petróleo (GLP).

Uno de sus principales argumentos es el diseño. El EVO 3 presenta una carrocería de líneas modernas, con una imagen que combina elementos propios de los turismos urbanos y los SUV pequeños. Su tamaño facilita los desplazamientos por ciudad, mientras que su planteamiento busca ofrecer suficiente comodidad para afrontar viajes por carretera. Una combinación que refuerza su carácter polivalente.

Una opción sencilla y barata, pero muy eficaz

El modelo mide 4,13 metros de longitud, 1,75 metros de anchura y 1,57 metros de altura. La distancia entre ejes alcanza los 2,49 metros. Estas dimensiones permiten aprovechar razonablemente el espacio interior sin penalizar la maniobrabilidad. Además, dispone de un maletero de 450 litros, una capacidad especialmente generosa para su tamaño y uno de sus principales argumentos frente a la competencia.

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La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.5 de 113 CV y 140 Nm de par máximo. Este propulsor se combina con una caja de cambios manual y permite alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. Su consumo combinado homologado es de 6,7 litros cada 100 kilómetros. El precio parte de 16.900 euros al contado, aunque baja hasta 14.900 euros financiados.

Una versión con etiqueta ECO

La segunda alternativa incorpora el mismo bloque de gasolina, pero adaptado para funcionar también con GLP. En este caso desarrolla 107 CV y 138 Nm, manteniendo la transmisión manual y los 170 km/h de velocidad máxima. Esta variante, que obtiene la etiqueta ECO de la DGT, cuesta 18.400 euros al contado o 16.400 euros financiados.

El equipamiento constituye otro de sus puntos fuertes. El EVO 3 incluye una pantalla multimedia táctil de 9 pulgadas, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y posteriores. También incorpora climatizador automático, volante multifunción, elevalunas eléctricos, cierre centralizado y reposabrazos delantero. Las luces diurnas LED y los faros antiniebla completan una dotación interesante.