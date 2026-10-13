El Mitsubishi más atractivo de su etapa contemporánea es de 2024

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 04:16h.

El Outlander es uno de los modelos más vendidos de la marca

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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Mitsubishi llevaba años sin tener un coche capaz de despertar tanta curiosidad por su diseño como el nuevo Outlander. La generación que llegó a Europa en 2024 recuperó uno de los nombres más conocidos de la marca japonesa, pero lo hizo con una imagen mucho más contundente y un interior que poco tenía que ver con el de su antecesor. Era evidente que Mitsubishi quería volver a llamar la atención.

El Outlander siempre había destacado por su practicidad y, especialmente, por su tecnología híbrida enchufable. Sin embargo, esta vez el diseño adquirió un protagonismo que antes no tenía. El resultado es un SUV grande, de formas muy marcadas y con una presencia que lo acerca visualmente a modelos de categorías superiores.

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Un frontal imposible de confundir

La parte delantera es probablemente el elemento más reconocible del nuevo Outlander. Mitsubishi ha reinterpretado su conocido diseño Dynamic Shield con una parrilla de gran tamaño, abundantes superficies cromadas y unos grupos ópticos distribuidos en diferentes alturas.

Las luces diurnas quedan colocadas en la zona superior, mientras los faros principales se integran más abajo. Esta distribución refuerza la anchura del coche y consigue que parezca especialmente robusto.

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De perfil también se aprecia un cambio importante. El capó es alto, los pasos de rueda tienen formas muy marcadas y el techo mantiene una línea prácticamente horizontal hasta la parte posterior. No intenta parecer un SUV cupé, sino transmitir solidez y aprovechar el espacio interior.

La trasera sigue una filosofía parecida. Los pilotos son finos, el portón tiene una superficie amplia y las formas de la carrocería mantienen esa apariencia contundente que caracteriza al conjunto.

Es un diseño con personalidad propia, algo especialmente valioso en un segmento donde muchos fabricantes han terminado apostando por soluciones bastante parecidas.

El interior acompaña el salto estético

El cambio resulta todavía más evidente al abrir la puerta. Mitsubishi ha abandonado buena parte de la sencillez del anterior Outlander para crear un habitáculo con materiales más agradables, una presentación moderna y abundante tecnología.

La instrumentación digital y la pantalla multimedia ocupan una posición destacada, pero el fabricante también ha conservado controles físicos para determinadas funciones. Es una solución que facilita el manejo cotidiano y evita depender constantemente de menús.

Las versiones superiores pueden incorporar tapicería de cuero, asientos delanteros con ventilación y masaje, techo panorámico y un equipo de sonido desarrollado por Yamaha.

Todo ello refuerza una sensación de calidad que antes no era uno de los principales argumentos comerciales del modelo.

Una mecánica que también tiene carácter

El Outlander europeo utiliza un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina de 2,4 litros con dos propulsores eléctricos. Desarrolla 306 CV y dispone de tracción total gestionada electrónicamente.

La batería de 22,7 kWh permite recorrer alrededor de 85 kilómetros utilizando únicamente electricidad, dependiendo de la configuración. Es una autonomía suficiente para cubrir buena parte de los desplazamientos diarios sin recurrir al motor térmico.

Pero lo más interesante es que Mitsubishi no ha sacrificado la identidad del Outlander para hacerlo más atractivo. Sigue siendo un SUV pensado para viajar, con mucho espacio y una mecánica que aprovecha la experiencia de la marca en electrificación.

El modelo presentado para Europa en 2024 consiguió reunir esas cualidades con una imagen mucho más elaborada. Mitsubishi ha fabricado deportivos memorables y todoterrenos legendarios, pero dentro de su etapa contemporánea cuesta encontrar otro SUV de la marca con una presencia tan conseguida.

El Outlander ha dejado de ser únicamente una elección práctica. Ahora también tiene argumentos para convencer a quien compra un coche porque le gusta mirarlo.