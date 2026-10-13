Norton acerca a todos los bolsillos una de sus motos más equilibradas, potentes y deportivas

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 19:06h.

En Norton pueden presumir de tener un catálogo con modelos impresionantes

Norton tiene la alternativa más bonita y, para muchos, mejor a la Yamaha Ténéré

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En Norton pueden presumir de tener un catálogo con modelos impresionantes, y algunas de las deportivas más llamativas que se pueden conseguir. Y dentro de las nuevas propuestas de la firma británica, una que nos consigue enamorar es la Manx R, que es el buque insignia, al contar con un diseño único, y unos componentes y unas prestaciones que no pasan desapercibidos. Prescinde de alerones u otros elementos aerodinámicos, pues no le hacen falta, y es una verdadera superbike.

Monta un motor en V más cerrado de lo habitual, que permite un bloque más compacto, con el que se obtiene una mejor tracción. El eje de equilibrado permite que se reduzcan las vibraciones y el ruido motor, y es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos. En cuanto a sus prestaciones, sorprende gracias a su impresionante potencia, de 209 CV a 11.500 revoluciones por minuto, a la que le acompaña un par máximo de 130 Nm a 9.000 rpm, también increíble.

Dispone de embrague anti-rebote y de quickshifter bidireccional, con un basculante mono brazo de aluminio, bastidor de aluminio perimetral o frenos Brembo Hypure. La IMU se encarga de gestionar todas las ayudas electrónicas, contando con cinco modos de conducción, ABS y control de tracción en curva, control de freno motor, control anti-wheelie, control de velocidad de crucero o control de levantamiento del tren trasero. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de ocho pulgadas táctil con conectividad.

La Norton Manx R justifica su precio totalmente

Quizás no es la moto más barata del mercado, pero igualmente, pensamos que los 26.750 euros que cuesta la Norton Manx R quedan totalmente amortizados sin lugar a dudas. Así que es una compra que merece mucho la pena realizar si buscas una verdadera deportiva de pura sangre.