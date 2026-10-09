Kawasaki reta a Yamaha y Honda con una moto que sorprende por prestaciones y tecnología

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 17:17h.

Compartir







En Kawasaki han puesto las cosas complicadas para las grandes marcas, gracias a una moto que se impresionante, y que sorprende por sus prestaciones y por su tecnología, Tampoco se queda atrás en el apartado tecnológico, y a nivel estético, es imposible que no te guste y no te llame la atención. Tiene el nombre de Z 900 RS SE, y en este 2026 ha recibido algunas mejoras importantes, como su escape rediseñado, las válvulas de mariposa electrónicas o la adaptación de mejoras en la electrónica.

La parte ciclo está cuidada a fondo con materiales de primera calidad, como pueden ser el amortiguador Öhlins o los frenos Brembo, para garantizar el confort y la seguridad en todos los trayectos. A nivel electrónico, la IMU de seis ejes es su punto principal, aportando toda la información necesaria en todo momento, y con elementos como el ABS en curva, el sistema de control de tracción o el quickshifter bidireccional, sin olvidarnos del control de velocidad de crucero.

El motor también está perfeccionado para que no tenga ningún tipo de punto débil, y tiene una cilindrada de 948 centímetros cúbicos, con una potencia de 116 CV a 9.300 revoluciones por minuto, y un par máximo de 98 Nm a 7.700 rpm. El consumo homologado de combustible es de cinco litros por cada 100 kilómetros, y el depósito de gasolina en forma de lágrima es uno de sus detalles diferenciales. Los detalles cromados en el protector del faro, los relojes y el escape le acaban por pulir la imagen.

La Kawasaki Z 900 RS SE tiene un descuento sensacional

Si quieres que te demos más argumentos para que consigas esta Kawasaki Z 900 RS SE, tan solo tienes que esperar. Porque vas a quedar asombrado en cuanto descubras que se le ha aplicado un descuento de 825 euros a su precio, que ahora es de 15.100 euros, en el que está incluido el seguro de forma gratuita.