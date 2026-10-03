Kawasaki recorta el precio de la Z7 Hybrid, la moto que muchos eligen por su facilidad de conducción

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 20:37h.

Llama mucho la atención gracias a sus prominentes aletas laterales

La Kawasaki de 2022 es la trail más bonita de la marca

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A la hora de analizar cuál de todas las motos que Kawasaki tiene en su catálogo es la que más nos convence, nosotros nos decantamos por la Z 7 Hybrid. Nos parece una de las propuestas más originales y llamativas que se pueden encontrar dentro de la firma japonesa, siendo una de las primeras naked híbridas que llegan al mercado. Y a nivel estético, llama mucho la atención gracias a sus prominentes aletas laterales, su manillar más alto y plano o su ergonomía cómoda.

Esta moto equipa un propulsor de dos cilindros en línea de cuatro tiempos, con una cilindrada de 451 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, con una potencia máxima de 59 CV, al que le acompaña un propulsor eléctrico de 9 kW. Ambos van unidos a una transmisión automática que también ofrece varios modos de funcionamiento, siendo un modo 100% eléctrico, aunque la velocidad está limitada a 65 kilómetros por hora, con una autonomía de apenas 12 kilómetros.

El motor de combustión es el que se encarga de volver a cargar automáticamente esta batería de 1,3 kW, con 13 kilos de peso. Al ser automática, no cuenta con ningún tipo de maneta de embrague, y los colores que se pueden elegir en esta moto son el metallic bright silver/metallic matte lime green/ebony o el metallic matte graphenestel grey/ebony/metallic graphite grey. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT con conectividad.

La Kawasaki Z 7 Hybrid cuesta un total de 13.250 euros

Además de lo diferente y peculiar que nos parece esta Kawasaki Z 7 Hybrid, también queremos destacar su accesible precio, que está al alcance de casi todos los bolsillos. Esto te permite el poder conseguirla en caso de que pagues a cambio un total de 13.250 euros, gracias al último descuento que tuvo.