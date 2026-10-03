Más rutera y, para muchos, más cómoda que la Honda NT 1100

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 05:43h.

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Si hay una moto que consigue conquistar a todos a simple vista, esa es la Honda NT 1100. Nos parece una de las mejores que se han diseñado, y que cuenta con todo lo que le hace falta para destacar. Pero es que la Kawasaki Versys 1100 tampoco tiene absolutamente nada que envidiarle, al cumplir con los requisitos necesarios para ser considerada como una de las alternativas más convincentes. Y su precio influye para decantarse por adquirirla.

Es una maxi trail enfocada a largos viajes, como queda demostrado al ver su estética y su parte ciclo, con un equipamiento realmente completo. Va propulsada por un motor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1099 centímetros cúbicos, que declara una asombrosa potencia de 135 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm. Su entrega de potencia es lineal y disfrutable, mientras que la refrigeración es líquida y por aceite.

El acelerador electrónico es el encargado de gestionar los cuatro modos de conducción que tiene instalados, además de los modos de potencia, el control de tracción y mucho más, mientras que la IMU de seis ejes desarrollada por Bosch gestiona el ABS y el control de velocidad de crucero, sin descuidar el embrague anti-rebote. En cuanto a la instrumentación, nos encontramos con una pantalla digital LCD que muestra toda la información que necesitas.

La Kawasaki Versys 1100 implica un gasto de 15.285 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Kawasaki Versys 1100, lo que necesitas es hacer un desembolso de 15.285 euros, un precio más que razonable, en el que además están incluidos el seguro totalmente gratis, y tres años de mantenimiento oficial. Creemos que es una oportunidad que no puedes dejar escapar, y de la que no te vas a arrepentir jamás.