Honda reduce el precio de la Rebel 1100, la cruiser que muchos consideran la más equilibrada

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 03:54h.

Tiene la velocidad suficiente para poder hacer largos desplazamientos sintiendo la adrenalina

Honda convierte la Africa Twin en una deportiva

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Honda ha hecho un favor enorme a todos sus clientes, rebajando el precio de la que muchos consideran como la cruiser más equilibrada de su categoría. Y han conseguido que la Rebel 1100 se convierta en una auténtica ganga, y en una compra accesible para todos los públicos, por lo que tienes la oportunidad de conseguir una moto sensacional en todos los sentidos, sin la necesidad de tener que desembolsar ninguna cifra astronómica a cambio.

Es el buque insignia dentro de las motos cruiser que tiene a la venta la firma del Ala Dorada, y se puede adquirir en dos colores, como son el negro y el plata. Su motor es de dos cilindros en línea, con una potencia declarada de 87 CV, con una gran respuesta tanto a bajos como a medios regímenes. No es la moto más rápida, eso es evidente, pero tiene la velocidad suficiente para poder hacer largos desplazamientos sintiendo la adrenalina.

Cuenta con acelerador electrónico, tres modos de conducción, control de tracción, control anti-wheelie, control de velocidad de crucero o control de freno motor, y una ergonomía pensada para que todo el mundo vaya cómodo mientras la utiliza. Su parte ciclo está analizada en detalle para no tener ningún punto débil, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad móvil, para acabar de hacerla un 10 de 10.

La Honda Rebel 1100 está a la venta a partir de 11.550 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Honda Rebel 1100, tienes que saber que lo único que te hace falta es desembolsar un total de 11.550 euros, lo que no nos queda ninguna duda de que es un precio más que razonable y que merece mucho la pena desembolsar.