Kawasaki pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más admiradas

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 23:53h.

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Si hay una moto que a todos nos gusta y que cumple con los requisitos necesarios para ser una de las más admiradas, esa es la Kawasaki Z 500. Se ha incorporado recientemente al catálogo, y no ha necesitado de mucho tiempo antes de convertirse en una de las más buscadas y solicitadas, gracias a todo lo que ofrece, que no es poco. Y destaca tanto por sus prestaciones como su bonito diseño, lo que la convierte en un acierto garantizado.

Tiene un frontal agresivo, con líneas afiladas y angulosas, con un faro triple y una pequeña cúpula situada sobre el mismo. La posición de conducción es bastante deportiva, pero también cómoda, y los faros son LED. La parte ciclo es contrastada, con un bastidor tubular de acero, un amortiguador trasero con precarga ajustable o unos frenos Nissin. El amortiguador va anclado al basculante mediante un sistema de bieletas que aporta progresividad, y cuenta con sistema ABS en ambas ruedas.

Si pasamos a hablar de lo que se oculta en su interior, nos encontramos con un propulsor de 451 centímetros cúbicos de cilindrada, que brilla por su suavidad de funcionamiento y su entrega desde bajo régimen. Cuenta con embrague anti-rebote, y declara una potencia de 45,4 CV y un par máximo de 42,6 Nm, lo que la hace apta para el carné A2. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y cuenta con pantalla LCD en la instrumentación con conectividad.

La Kawasaki Z 500 cuesta 6.835 euros

El precio de la Kawasaki Z 500 es uno de los motivos por los que resulta irresistible. Y es que únicamente se necesita pagar un total de 6.835 euros para poder tenerla en el garaje, a lo que hay que añadir que ofrece seguro de forma totalmente gratuita.