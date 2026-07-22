Más barata que la Kawasaki Z650, pero con un equipamiento que sorprende en su categoría

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 13:40h.

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Todos sabemos que la Kawasaki Z 650 es una moto sensacional en todos los aspectos, y que es una compra segura de la que resulta imposible que te llegues a arrepentir en algún momento de tu vida. Pero también queremos informarte de que hay otras alternativas que son igual de apetecibles, y que pueden presumir de un coste más accesible para nuestros bolsillos, y con un equipamiento que está a la altura. Es el caso de la Benelli 752 S.

Es una moto naked de tamaño compacto y que presume de una imagen singular, con un motor que es magnífico y con una parte ciclo que se compone de materiales de primera calidad. En su interior nos sorprende el sensacional propulsor de dos cilindros que tiene equipado, con una cilindrada de 754 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro, que declara una potencia total de 76 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm.

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También existe la posibilidad de limitarla en caso de que así lo desees, por si tan solo dispones del carné A2. El chasis es tubular de tipo Trellis, que es efectivo y llamativo a nivel estético, y el depósito de combustible alcanza una capacidad de 14,5 litros, lo que implica que puede presumir de una importante autonomía, que te permitirá ir a cualquier parte sin preocuparte por repostar. En la instrumentación, destaca la pantalla TFT y la iluminación LED, y se ofrece en tres colores, que son el negro, el blanco y el verde.

La Benelli 752 S cuesta 9.090 euros

Uno de los aspectos que invitan inevitablemente a querer conseguir la Benelli 752 S es su irrisorio coste, pues nos parece algo sensacional que tan solo tengas que desembolsar 9.090 euros para que sea tuya.