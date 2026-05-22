Norton tiene la alternativa más bonita y, para muchos, mejor a la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 12:20h.

Es uno de los modelos que triunfarán más a lo largo de este año

Norton, la marca británica de motos de lujo, vuelve

Compartir







En Norton han conseguido crear una moto que es sensacional, y a la que muchos se atreven a colocar por encima de la Yamaha Ténéré. Lo cierto es que la Atlas GT ha causado sensación desde que ha visto la luz, y aunque todavía no esté a la venta, ya sabemos todo acerca de ella, y tan solo nos queda rezar para que no se demore mucho su llegada a los concesionarios. Porque es uno de los modelos que creemos que triunfarán más a lo largo de este año.

Resta un poco de carácter aventurero en comparación con versiones anteriores, pero esto hace que haya ganado en comodidad y efectividad sobre el asfalto, haciéndola ideal para la gente que busque una moto para el día a día o para trayectos largos. En cuanto al motor que utiliza esta moto, lo que tenemos es un propulsor bicilíndrico en paralelo de 585 centímetros cúbicos de cilindrada, que equipa de serie un quickshifter para facilitar los cambios de marcha.

Y uno de los apartados donde más destaca esta moto es en el tecnológico, con una IMU de seis ejes que se encarga de gestionar absolutamente todo. No le faltan el sistema de ABS, el control de tracción o el control de deslizamiento, ni tampoco el asistente de arranque en pendiente y el control anti-wheelie. A esto también se le tiene que sumar el control de velocidad de crucero o el control de salidas, y también el sistema keyless o los puños y el asiento calefactables. Todo esto, completado con una pantalla TFT de ocho pulgadas.

Habrá que esperar un poco más para saber el precio de la Norton Atlas GT

De lo que todavía no tenemos constancia es del precio aproximado que tendrá esta Norton Atlas GT, aunque estamos seguros de que estará al alcance de todos los bolsillos.