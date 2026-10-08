MV Agusta demuestra por qué es una de las marcas más singulares con la moto más espectacular

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 18:17h.

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Si hay una marca mítica, singular y espectacular, esa es MV Augusta, que busca recuperar su identidad y su hegemonía. Y lo pretende hacer con modelos como esta Brutale 1000, que es considerada como la más impactante que han hecho nunca en la firma italiana. Es una hyper naked que hace gala de un diseño agresivo en lo que a nivel estético se refiere, con un apartado técnico maravilloso, para proporcionar unas prestaciones brutales.

Cuenta con la homologación Euro 5+, y está disponible en color rojo y gris. Pero lo más importante de todo es su motor, de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida y aceite. Rinde a una potencia de 201 CV a 13.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 116 Nm a 11.000 rpm, con quickshifter bidireccional. Es una naked sin protección aerodinámica, y el propulsor es de cuatro cilindros en línea, con distribución con doble árbol de levas.

Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de poco más de tres segundos, y en la parte ciclo tiene componentes de calidad como los frenos Brembo, la horquilla Marzocchi o el amortiguador Öhlins. En cuanto a ayudas, destacan los cuatro modos de conducción, el control de salida, el control de levantamiento del tren delantero o el control de tracción. Las ópticas son full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 5,5 pulgadas.

La MV Augusta Brutale 1000 no tiene un precio declarado

Si deseas conocer el precio de la MV Augusta Brutale 1000, tendrás que hacerlo directamente en el concesionario oficial de la marca. Pero según nuestra teoría, debería de rondar los 25.000 euros, convirtiéndose en una de las mejores que hay en relación calidad precio.