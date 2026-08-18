Coches y Motos 18 AGO 2026 - 03:35h.

Conoce todo sobre este modelo

MV Augusta, la marca de motos más bonita, se pasa al retro

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MV Augusta siempre se ha caracterizado por la creación de modelos impresionantes, que no pasan desapercibidos en ningún lado, y que son prácticamente imposibles de mejorar en el apartado estética. Y un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar con la Dragster RR Ottantesimo, que fue la manera de celebrar los 80 años de historia. Una edición limitada que dejó a todos con la boca abierta desde el momento en el que fue presentada y desvelada al público.

Su estilo espectacular y su parte técnica hacen de esta naked una de las más increíbles, con un motor de tres cilindros en línea que garantiza unas prestaciones magníficas. La cilindrada es de 801 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, capaz de rendir a una potencia de 140 CV a 12.300 revoluciones por minuto, con un par máximo de 87 Nm a 10.250 rpm. El quickshifter es bidireccional, y la velocidad máxima que alcanza supera los 240 kilómetros por hora.

Otro apartado en el que no se queda atrás es en el de la electrónica, gracias a una IMU de seis ejes que se encarga de gestionar todo, como el control de salida, el control de tracción, el ABS en curva, los cuatro modos de conducción seleccionables, el control de velocidad de crucero y mucho más. Aparte, cuenta con sistema antirrobo y sistema con geolocalización, para que puedas estar tranquilo en todo momento, independientemente de dónde la aparques.

La MV Augusta Dragster RR Ottantesimo, por 21.499 euros

Si tienes suerte, todavía puedes adquirir algún ejemplar de la MV Augusta Dragster RR Ottantesimo, que está a la venta por unos aceptables 21.499 euros, lo que a todos nos parece un precio que merece mucho la pena pagar. Así que en caso de que estés interesado y te lo puedas permitir, no lo pienses dos veces.