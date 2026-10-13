La nueva Fantic, es para la mayoría, la moto más bonita de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 06:14h.

Fantic es una marca que suele pasar muy desapercibida

Fantic desafía a todos con una scrambler que destaca por equilibrio y facilidad de conducción

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Fantic es una marca que suele pasar muy desapercibida, y que no entendemos el poco reconocimiento que tiene, cuando fabrica algunas de las motos más bonitas que hemos visto. Un ejemplo evidente de esto lo podemos encontrar con la XEF 450, que es simplemente excepcional, y que ha tenido una actualización importante, para acabar de consagrarse como una de las mejores de enduro que se pueden encontrar en el mercado a día de hoy.

En este 2026, las mejoras más destacadas que podemos mencionar se encuentran el sistema de escape rediseñado, el nuevo embrague hidráulico, la caja de filtro nueva, el nuevo chasis perimetral, la careta y los faros renovados, las gráficas actualizadas o la homologación Euro 5+. Aunque donde se ha puesto más énfasis es en su propulsor, un potente mono cilíndrico con doble árbol de levas, con gestión mediante la centralita Athena GET.

Estrena un nuevo sistema de escape Arrow, y se asocia a una caja de cambios de cinco velocidades. Los frenos son Nissin, la horquilla es KYB y el depósito de combustible es de 7,4 litros. Incorpora también el control de tracción de serie, y el faro delantero LED le da un toque moderno que no podemos dejar pasar por alto. Sin lugar a dudas, es una de las motos que más nos consiguen entrar por los ojos, y que es ideal para tus rutas lejos del asfalto.

La Fantic XEF 450 está disponible por 12.290 euros

Para hacerte con esta Fantic XEF 450 no vas a necesitar pagar ninguna cantidad astronómica, y te bastará con poner encima de la mesa un total de 12.290 euros, lo que nos parece una cantidad más que justa y asumible en todos los sentidos. No lo pienses y consíguela sin dudarlo.