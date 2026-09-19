Fantic desafía a todos con una scrambler que destaca por equilibrio y facilidad de conducción

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 22:12h.

En 2025 sufrió una importante actualización

Ligera, versátil y preparada para hacer muchos kilómetros, esta Fantic es una naked muy completa

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En Fantic han vuelto a dar con la tecla con una moto scrambler que nos parece magnífica, y que destaca por su equilibrio y su fantástica facilidad de conducción, lo que hace que sea tan recomendable para todos los públicos. Esto hace que la Caballero Deluxe 500 nos parezca una de las mejores que se han creado, teniendo una tecnología muy avanzada, y con un color que evita que pueda pasar desapercibida, combinando el cobre con el gris oscuro.

En 2025 sufrió una importante actualización que le permitió estrenar unos nuevos paneles laterales, un amortiguador reajustado, un acelerador electrónico o un asiento rediseñado y dotado de apertura con llave. Lo que buscaban los diseñadores, y se puede decir que lo han conseguido, es crear una moto con personalidad e identidad propia, que no deje a nadie indiferente. Mientras que, en su interior, se esconde un propulsor de 463 centímetros cúbicos de cilindrada.

Tiene una construcción con doble árbol de levas y refrigeración líquida, y cumple con la normativa Euro 5+. Declara una potencia de 44 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42 Nm a 7.000 rpm, ideal para los usuarios que tengan el carné A2, y su consumo de combustible es realmente contenido, de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y las ópticas son full LED, con un cuadro LCD en la instrumentación de 3,5 pulgadas.

La Fantic Caballero 500 Deluxe cuesta 7.290 euros

Otro punto clave a la hora de adquirir la Fantic Caballero 500 Deluxe llega en el momento de conocer su irrisorio precio, pues creemos que los 7.290 euros que cuesta es una cifra que queda totalmente amortizada desde el primer momento.