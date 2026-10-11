DS reivindica la elegancia francesa con un diseño que lleva su identidad a una nueva generación

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 23:23h.

Un SUV coupé muy premium para toda la familia

DS recupera la que, para muchos, es su versión más atractiva

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La elegancia siempre ha sido una de las señas de identidad del automóvil francés. Y DS Automobiles quiere llevar esa tradición a una nueva etapa, marcada por la electrificación y la tecnología. Su mejor carta de presentación es el DS Nº8, un modelo que apuesta por el lujo sin renunciar a una imagen moderna. Una propuesta con la que la firma busca reforzar su posición entre los fabricantes premium.

El DS Nº8 no es un SUV convencional. Su carrocería de estilo coupé combina una silueta estilizada con superficies depuradas y detalles de inspiración deportiva. Mide 4,82 metros de longitud, alcanza 1,58 metros de altura y tiene una batalla de 2,90 metros. Sus proporciones favorecen la habitabilidad y permiten ofrecer un maletero de 620 litros, ampliables hasta 1.873. Y rivaliza con modelos como el Lexus RZ eléctrico o el Tesla Model Y.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El interior mantiene esa misma filosofía. DS apuesta por una presentación sofisticada, materiales cuidados y un elevado nivel tecnológico. La gama se organiza alrededor de dos acabados, Pallas y Étoile. Desde el primero incorpora una pantalla táctil de 16 pulgadas, navegación conectada, cargador inalámbrico, climatizador bizona, asientos delanteros calefactados y cristales acústicos.

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El DS Nº8 parte de 54.806 euros al contado. También puede financiarse por 520 euros mensuales, con una entrada de 14.058,18 euros y una última cuota de 29.326,56 euros.

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 230 CV y 343 Nm de par máximo. Se alimenta mediante una batería de 78 kWh, con la que anuncia 550 kilómetros de autonomía WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza 190 km/h. Unas prestaciones que encajan con su orientación hacia el confort.

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Hasta 350 CV de potencia o 750 km de autonomía

Por encima aparece una variante de 245 CV, también con 343 Nm. Su principal atractivo es la batería de 99 kWh, que permite elevar la autonomía homologada hasta 750 kilómetros. Una cifra especialmente interesante para quienes buscan un eléctrico capaz de afrontar viajes largos sin depender constantemente de los puntos de recarga.

La gama culmina con el DS Nº8 de 350 CV, que entrega 511 Nm y acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. También utiliza una batería de 99 kWh, aunque su autonomía se sitúa en 664 kilómetros. Esta versión combina mayores prestaciones con el refinamiento característico del modelo.