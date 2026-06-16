El nuevo DS es el coche más atractivo en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 16 JUN 2026 - 05:27h.

La marca premium francesa tiene un modelo muy top

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El DS Nº8 supone un punto de inflexión para la marca francesa. Concebido como el nuevo buque insignia de DS Automobiles, este modelo reúne todos los elementos con los que el fabricante pretende reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium: un diseño rompedor, una importante carga tecnológica y una interpretación del lujo diferente a la de los fabricantes alemanes tradicionales. Su llegada no solo amplía la gama de la marca, sino que también redefine la imagen que DS quiere proyectar en los próximos años.

La evolución de DS desde su independencia como firma premium ha estado marcada por una búsqueda constante de identidad propia. Frente a la sobriedad de algunas marcas rivales, el fabricante francés ha apostado por el diseño como principal elemento diferenciador. El nuevo Nº8 lleva esa filosofía a un nivel superior, convirtiéndose en el modelo más ambicioso y sofisticado desarrollado hasta la fecha.

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Un diseño que convierte al Nº8 en la nueva referencia de DS

La primera impresión que transmite el DS Nº8 es la de un automóvil diferente. Su carrocería combina rasgos de berlina, crossover y gran turismo para crear una silueta elegante y aerodinámica. El resultado es un vehículo con una presencia visual muy marcada que destaca incluso frente a modelos considerablemente más caros.

El frontal concentra buena parte de la personalidad del coche. La iluminación adquiere un protagonismo especial mediante una firma lumínica avanzada que refuerza la sensación de modernidad. Las superficies limpias, los detalles cuidadosamente integrados y las proporciones equilibradas generan una imagen sofisticada que encaja perfectamente con el posicionamiento premium del modelo.

No es ningún secreto que el diseño se ha convertido en uno de los factores más importantes dentro del mercado de alta gama. En este sentido, el DS Nº8 busca diferenciarse claramente de las propuestas más convencionales mediante una estética cargada de personalidad. Cada elemento de la carrocería ha sido concebido para transmitir exclusividad y modernidad sin caer en excesos visuales.

La vista lateral destaca por una línea fluida que favorece la eficiencia aerodinámica y aporta elegancia al conjunto. Las dimensiones del vehículo permiten desarrollar unas proporciones especialmente atractivas, mientras que la parte trasera apuesta por una interpretación moderna del diseño premium con una firma lumínica distintiva y una imagen muy refinada.

Tecnología y lujo con identidad francesa

El interior continúa la misma filosofía que define el exterior. DS ha desarrollado un habitáculo donde la tecnología convive con materiales de gran calidad y una cuidada atención al detalle. El objetivo es ofrecer una experiencia diferente a la de los fabricantes premium tradicionales, apostando por una interpretación del lujo más emocional y exclusiva.

La digitalización ocupa un lugar central en el puesto de conducción. El cuadro de instrumentos y la pantalla multimedia se integran dentro de una arquitectura moderna que prioriza tanto la funcionalidad como el impacto visual. La conectividad y los servicios digitales adquieren una relevancia cada vez mayor dentro de una propuesta claramente orientada hacia el futuro.

Llama especialmente la atención el trabajo realizado en acabados y materiales. DS ha apostado por superficies elaboradas, detalles decorativos exclusivos y una atmósfera que busca transmitir refinamiento desde el primer momento. Esta atención al detalle permite que el Nº8 compita en percepción de calidad con modelos pertenecientes a categorías superiores.

En materia de confort, el modelo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción, soluciones destinadas a mejorar el aislamiento acústico y una puesta a punto enfocada al bienestar de los ocupantes. Todo ello contribuye a crear una experiencia de viaje especialmente cuidada.

El DS Nº8 representa la máxima expresión de la nueva filosofía de la marca francesa. Su diseño innovador, su tecnología avanzada y una propuesta de lujo diferente a la habitual lo convierten en uno de los lanzamientos más destacados de los últimos años. La combinación de elegancia, personalidad y sofisticación explica por qué muchos lo consideran el automóvil más atractivo jamás desarrollado por DS, incluso frente a vehículos con precios muy superiores.