Lexus pone al alcance el RZ, el SUV que muchos creían inalcanzable por precio

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 20:29h.

El SUV japonés destaca por tecnología y diseño

Lexus saca el modelo del mercado

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La llegada de los coches eléctricos ha cambiado por completo el mercado del automóvil, también en el segmento premium. Lo que hace unos años parecía reservado para unos pocos empieza a ser cada vez más accesible gracias a las campañas comerciales de los fabricantes. Lexus es una de las marcas que ha decidido mover ficha y el mejor ejemplo es el RZ, un SUV eléctrico que ahora puede adquirirse con un precio mucho más competitivo y que se convierte en una alternativa muy interesante para quienes buscan calidad, tecnología y confort sin alcanzar las cifras que tradicionalmente acompañaban a un modelo de este nivel.

El Lexus RZ es el primer SUV desarrollado por la marca japonesa desde cero como vehículo completamente eléctrico. No se trata de una adaptación de un modelo con motor de combustión, sino de un coche diseñado específicamente para aprovechar las ventajas de la propulsión eléctrica, tanto en comportamiento como en aprovechamiento del espacio interior.

Un SUV premium que apuesta por el confort y el refinamiento

Desde el primer vistazo, el Lexus RZ deja claro que pertenece al segmento premium. Su diseño combina líneas muy marcadas con una imagen elegante y moderna, manteniendo la personalidad propia de la marca. La ausencia de una parrilla tradicional, los afilados grupos ópticos LED y una silueta muy aerodinámica contribuyen a ofrecer una presencia diferenciada.

En el interior es donde realmente demuestra el nivel de calidad que caracteriza a Lexus. Los materiales empleados transmiten una excelente sensación de solidez, los acabados están muy cuidados y el diseño apuesta por un ambiente limpio y tecnológico en el que prácticamente todos los mandos quedan al alcance del conductor.

La instrumentación digital, la gran pantalla central del sistema multimedia, la conectividad inalámbrica para smartphones y una completa dotación de asistentes a la conducción forman parte de un equipamiento pensado para hacer cada trayecto más cómodo y seguro.

Además, el habitáculo ofrece espacio suficiente para cinco ocupantes y un maletero que responde perfectamente a las necesidades de una familia, permitiendo utilizar el coche tanto para los desplazamientos diarios como para escapadas de fin de semana o viajes largos.

Más accesible sin renunciar a la tecnología

Uno de los aspectos más interesantes del Lexus RZ es que mantiene todas las cualidades propias de un SUV premium, pero ahora con un precio mucho más atractivo gracias a las promociones disponibles.

La gama ofrece diferentes versiones con potencias que superan ampliamente los 200 CV, además de variantes con tracción total para quienes buscan un extra de seguridad o un comportamiento más dinámico. La respuesta inmediata del motor eléctrico proporciona aceleraciones suaves y contundentes, mientras que el elevado aislamiento acústico convierte cada desplazamiento en una experiencia especialmente confortable.

También destaca por ofrecer una autonomía suficiente para afrontar con tranquilidad tanto el uso cotidiano como los viajes por carretera. A ello se suma la posibilidad de realizar recargas rápidas, reduciendo considerablemente los tiempos de espera cuando es necesario recuperar buena parte de la batería.

Otro de sus puntos fuertes sigue siendo la filosofía de Lexus en materia de fiabilidad y atención al cliente, dos aspectos que la marca ha convertido en una de sus principales señas de identidad y que continúan siendo un argumento de peso frente a muchos de sus rivales.

Con esta importante rebaja en su precio, el Lexus RZ deja de ser un modelo reservado para unos pocos y pasa a convertirse en una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los SUV eléctricos premium. Su combinación de calidad, confort, tecnología, eficiencia y una imagen muy cuidada hacen que ahora resulte mucho más fácil plantearse dar el salto a un vehículo de estas características.