BYD entra en el podio de los coches eléctricos más vendidos ahora en España

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 16:39h.

Las ventas de coches eléctricos siguen subiendo en España

Toyota lanza un eléctrico con hasta 607 kilómetros y un precio tan contenido que ni Volvo ni Volkswagen logran replicar

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El mercado español del automóvil cerró septiembre de 2026 con 68.544 vehículos nuevos matriculados, según los datos de Anfac. La cifra supone un crecimiento del 10,2% respecto al mismo mes del año pasado. Un avance importante que llega acompañado por un crecimiento todavía mayor de los coches completamente eléctricos.

De ellos, 17.366 fueron vehículos eléctricos, un 71,14% más que durante el noveno mes de 2025. Su cuota de mercado alcanza ya el 18,50%. Es decir, prácticamente uno de cada cinco coches nuevos matriculados durante el mes utilizó exclusivamente electricidad.

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Las ventas de coches eléctricos se disparan en España

Los datos acumulados también reflejan esa evolución. Entre enero y septiembre se han matriculado 912.059 vehículos nuevos en España, un 6,7% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior. De ellos, 100.508 son completamente eléctricos, lo que supone un crecimiento del 39,47% respecto a los nueve primeros meses de 2025.

Pero entremos en detalles. El Tesla Model 3 continúa dominando con 8.468 unidades. De hecho, el Model 3 ha sido también el coche más vendido en el ranking general. Mientras que el Tesla Model Y mantiene la segunda posición con 4.972 matriculaciones.

Inmediatamente detrás encontramos ya al BYD Dolphin Surf, con 4.334 unidades. El pequeño modelo de BYD consigue así situarse como el tercer eléctrico más vendido de España en 2026. Tras él aparece el Kia EV3, con 3.857 unidades, mientras que el Toyota C-HR+ ocupa la quinta posición con 3.359 matriculaciones. Las diferencias empiezan a estrecharse considerablemente.

BYD cuenta además con otro representante entre los diez primeros. El BYD Atto 2 ocupa la sexta plaza con 3.175 unidades. Después encontramos al Changan Deepal S05, con 2.954; Renault 5 E-Tech, con 2.570; Citroën ë-C3, con 2.446; y Leapmotor B10, con 2.342 matriculaciones.

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