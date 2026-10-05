Coches y Motos 05 OCT 2026 - 06:53h.

Tiene argumentos de sobras para meter la cabeza entre los premium

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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BYD ya no quiere competir únicamente por precio. El fabricante chino también busca hacerse un hueco en terrenos dominados tradicionalmente por las marcas premium. El BYD Sealion 7 es un buen ejemplo. Un SUV eléctrico grande, muy equipado y con una gama que llega hasta los 530 CV.

Sus dimensiones dejan claras sus aspiraciones. El Sealion 7 mide 4,83 metros de largo y 1,93 metros de ancho. Su batalla alcanza los 2,93 metros y el maletero ofrece 520 litros. Por tamaño, estamos ante un SUV familiar considerable, con una presencia claramente superior a la de muchos eléctricos generalistas.

Pretende competir con los premium

El equipamiento también apunta alto. Desde el primer escalón aparecen pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, cuadro digital, techo panorámico, climatizador bizona y cámara de 360 grados. Los asientos delanteros tienen regulación eléctrica, calefacción y ventilación. También incluye control de crucero adaptativo, numerosos asistentes y función V2L.

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El Sealion 7 parte de 46.150 euros al contado, aunque con promociones y Plan Auto+ puede arrancar en 34.795 euros. Y lo que te llevas a cambio no es baladí.

Tres versiones mecánicas a elegir

La gama comienza con el Sealion 7 de 313 CV y 380 Nm, la alternativa más equilibrada. Utiliza una batería de 83 kWh y ofrece 482 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 215 km/h. Sus prestaciones ya son más que suficientes para un SUV de este tamaño.

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El segundo escalón cambia considerablemente de carácter. BYD mantiene la batería de 83 kWh, pero eleva la potencia hasta 530 CV y 690 Nm. El 0 a 100 km/h cae hasta solo 4,5 segundos. La contrapartida está en la autonomía, que baja de 482 a 456 kilómetros WLTP. Aquí las prestaciones ganan claramente la partida.

La tercera versión conserva los 530 CV y 690 Nm, por lo que mantiene el músculo de la anterior. La diferencia fundamental está bajo el suelo. BYD instala una batería mayor de 91 kWh, que permite aumentar la autonomía hasta 502 kilómetros WLTP. Es, por tanto, la alternativa que combina las máximas prestaciones con el mayor alcance de toda la gama.