Coches y Motos 21 AGO 2026 - 03:40h.

El Sealion 7 es uno de los mejores modelos de la marca china

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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BYD está demostrando que ya no necesita competir únicamente mediante precios bajos. El fabricante chino está construyendo una gama cada vez más ambiciosa en Europa y el Sealion 7 es uno de sus modelos más interesantes. Un SUV eléctrico grande, potente y tecnológico que apunta directamente a referencias como el Tesla Model Y y a las propuestas eléctricas de Hyundai y Kia.

Su receta es sencilla: ofrecer mucho coche por el dinero que cuesta. El Sealion 7 combina un habitáculo amplio con abundante equipamiento, diferentes configuraciones mecánicas y unas prestaciones que pueden llegar a sorprender incluso a quienes estén acostumbrados a eléctricos de marcas premium.

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Hasta 530 CV para plantar cara a Tesla

La gama del BYD Sealion 7 cuenta con diferentes alternativas. Las versiones de acceso recurren a un único motor eléctrico y tracción trasera, una configuración suficiente para quienes priorizan autonomía y eficiencia por encima de las prestaciones.

La gran sorpresa aparece en las variantes superiores. Con dos motores eléctricos y tracción total, el Sealion 7 puede desarrollar aproximadamente 530 CV. Esta cifra permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,5 segundos.

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Son prestaciones propias de un coche deportivo aplicadas a un SUV familiar de más de 4,80 metros de longitud. Precisamente esa combinación entre prestaciones y practicidad es uno de sus grandes argumentos frente a sus competidores.

Dependiendo de la versión escogida, el modelo cuenta con diferentes capacidades de batería. La autonomía puede situarse alrededor de los 500 kilómetros homologados, haciendo posible afrontar desplazamientos largos con relativa tranquilidad.

También dispone de carga rápida en corriente continua, imprescindible para reducir los tiempos de espera cuando es necesario recuperar energía durante un viaje.

Un SUV eléctrico pensado para viajar en familia

El tamaño del Sealion 7 juega claramente a su favor en términos de habitabilidad. Su carrocería supera los 4,80 metros y ofrece cinco plazas con un espacio especialmente generoso para los pasajeros de la segunda fila.

BYD también ha prestado mucha atención a la presentación interior. La gran pantalla central es uno de los elementos protagonistas y se combina con instrumentación digital y numerosos sistemas de conectividad.

El equipamiento puede incluir climatizador automático, asientos eléctricos y calefactados, cámaras alrededor del vehículo, cargador inalámbrico para smartphones y numerosos asistentes de seguridad y conducción. La sensación general está mucho más cerca de lo que se espera de un coche de precio elevado que de los primeros automóviles chinos que llegaron al mercado europeo.

El precio pone en dificultades a sus rivales

El BYD Sealion 7 tiene otro argumento importante: las promociones. Aunque su tarifa cambia considerablemente dependiendo de la batería, potencia y equipamiento escogidos, las ofertas permiten situar determinadas versiones en una posición muy competitiva.

Esto supone un problema para Tesla, pero también para Hyundai. El fabricante coreano dispone de algunos de los eléctricos tecnológicamente más avanzados del mercado, pero BYD responde con mucha potencia, espacio, autonomía y equipamiento.

Con hasta 530 CV, alrededor de 500 kilómetros de autonomía y unas prestaciones espectaculares, el Sealion 7 demuestra la enorme evolución de BYD.

Ya no estamos únicamente ante una alternativa económica. Es un SUV eléctrico capaz de competir por tecnología, prestaciones y calidad con algunos de los modelos más consolidados del mercado, pero manteniendo un precio que puede terminar inclinando la balanza a su favor.