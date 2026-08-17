El nuevo DS presume de un diseño que, para muchos, no tiene rival

Coches y Motos 17 AGO 2026 - 20:30h.

Diseño deportivo, espacio para toda la familia y más de 650 km de autonomía eléctrica

DS tiene un modelo para los que no quiere pagar el precio de un Mercedes

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Hay coches que necesitan explicar sus virtudes. El DS Nº8 juega con otra ventaja: basta verlo para comprender qué pretende. Su silueta mezcla rasgos de berlina, crossover y cupé. El resultado tiene presencia, pero evita parecer pesado. Para muchos, será uno de los eléctricos más atractivos de 2026 dentro de su categoría.

Esa personalidad continúa al abrir la puerta. DS apuesta por una atmósfera más cercana a un salón que a un automóvil convencional. El acabado Pallas incorpora de serie iluminación ambiental, climatizador bizona y acceso sin llave. Los asientos delanteros ofrecen reglajes eléctricos y calefacción. También equipa volante multifunción y cargador inalámbrico.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

No todo queda en una cara bonita. Sus 4,82 metros permiten ofrecer un habitáculo amplio y una batalla de 2,90 metros. El maletero alcanza 560 litros. Pierde capacidad frente a los 620 litros del modelo convencional, aunque conserva un volumen suficiente para viajar con varias maletas sin jugar al Tetris.

La dotación tecnológica de acceso no está nada mal. Lleva navegador 3D conectado, sensores delanteros y traseros, además de cámara posterior. Los faros LED disponen de gestión automática de las luces largas. También suma cristales tintados, retrovisores calefactables y plegables eléctricamente, sensor de lluvia y llantas de aleación de 19 pulgadas.

En carretera, los asistentes trabajan para reducir el cansancio. El control de crucero adaptativo dispone de función Stop&Go. Hay mantenimiento de carril, lectura ampliada de señales y frenada autónoma en intersecciones. Una cámara interior vigila la atención del conductor. El radar frontal puede intervenir hasta 80 km/h.

230 CV de potencia y más de 650 km de autonomía

Su mecánica eléctrica entrega 230 CV y 343 Nm. La fuerza llega al eje delantero. Completa el 0 a 100 km/h en 7,7 segundos con bastante solvencia y alcanza 190 km/h. La batería de 73,7 kWh homologa 550 kilómetros WLTP. En recorridos urbanos, la estimación puede subir hasta 655 kilómetros.

La bomba de calor ayuda a contener el gasto energético y la etiqueta CERO de la DGT facilita el acceso urbano. Hay dos acabados, Pallas y Étoile. El precio comienza en 54.806 euros al contado o 53.101 financiados.