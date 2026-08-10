Citroën sorprende con un eléctrico tan asequible que ni Dacia ni Fiat tienen una alternativa tan convincente
Este Citroën es una opción inteligente para quienes quieren un eléctrico para todo sin pagar de más por la marca
Hay un Citroën que puedes conducir con 15 años
Por 17.100 euros, Citroën permite acceder a un eléctrico capaz de cubrir las necesidades diarias. El ë-C3 no busca presumir de lujo ni de potencia exagerada. Su propuesta consiste en ofrecer autonomía suficiente, comodidad y espacio razonable por una tarifa que complica la respuesta de Dacia y Fiat.
La clave está en entender su finalidad. Es un automóvil pensado para ciudad, trayectos metropolitanos y desplazamientos cotidianos. La suspensión Citroën Advanced Comfort marca diferencias sobre asfaltos deteriorados. También ofrece una posición elevada y un habitáculo confortable. Así evita transmitir la sensación de conducir un eléctrico barato y excesivamente básico.
Ideal para urbanitas que no se conforman con circular por la ciudad
Sus dimensiones facilitan aparcar sin convertirlo en un modelo diminuto. Mide 4,01 metros de largo, 1,75 de ancho y 1,57 de alto. La distancia entre ejes alcanza 2,54 metros. El maletero dispone de 328 litros, una capacidad adecuada para compras, equipaje pequeño o las necesidades de una pareja. Sus rivales naturales son el Jeep Avenger eléctrico y el Kia EV2.
El motor desarrolla 113 CV y 120 Nm. Envía la potencia al eje delantero. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza 135 km/h. No está concebido para correr. Su respuesta resulta suficiente para incorporaciones, calles urbanas y recorridos interurbanos realizados a velocidades legales.
Más de 300 km de autonomía que aumentan en ciclo urbano
La batería emplea química LFP y cuenta con 44 kWh. Permite homologar 322 kilómetros de autonomía WLTP. Esa distancia puede cubrir varios días sin recargar, dependiendo del recorrido y la temperatura. También convierte al ë-C3 en una opción válida para escapadas cortas, siempre que se planifiquen correctamente las paradas.
El acabado YOU ofrece aire acondicionado, sensores traseros y retrovisores eléctricos. Añade Head-Up Display LCD, Smartphone Station y elevalunas delanteros. La iluminación automática, la firma LED y las llantas de 16 pulgadas completan su aspecto. El asiento posterior se abate completamente para ampliar la capacidad cuando resulta necesario transportar objetos grandes. Mientras que la seguridad reúne múltiples airbags y el Pack Safety.