La alternativa premium al Mercedes GLA que muchos consideran más elegante y refinada

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 03:22h.

Además, tiene un precio muy inferior al de sus rivales directos

Mercedes transforma la VLE en un deportivo

Compartir







El Volvo XC40 ocupa un lugar especial entre los SUV premium compactos. Frente al Mercedes GLA, BMW X1 y Audi Q3, ofrece una personalidad menos previsible. Su elegancia es sobria. También transmite calidad. Los materiales, los ajustes y el confort interior permiten disfrutar de una experiencia refinada sin recurrir a diseños demasiado recargados.

Ahora resulta especialmente atractivo por su promoción. Su precio de catálogo es de 42.800 euros, aunque Volvo lo anuncia por 31.900 euros. La financiación incluye 47 cuotas de 150 euros. Después, el cliente podrá devolverlo, cambiarlo por otro modelo o conservarlo pagando una última mensualidad de 18.360,43 euros. El Mercedes GLA, por ejemplo, arranca por encima de los 47.000 euros.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

El SUV de Volvo que planta cara al tridente de los Mercedes GLA, BMW X1 y Audi Q3

Su carrocería mide 4,44 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,65 metros de alto. La batalla llega a 2,70 metros. Es amplio, pero conserva unas dimensiones razonables para ciudad. El maletero proporciona 452 litros y puede alcanzar 1.328 litros cuando se abaten completamente los asientos posteriores.

PUEDE INTERESARTE Puede competir de tú a tú con el Mercedes GLC Coupé

El acabado Essential ofrece una dotación convincente. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona y retrovisores eléctricos calefactados. Dentro aparecen un cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central táctil de nueve. También incorpora Android Auto, Apple CarPlay, conexión USB, Bluetooth, radio digital y asientos Comfort eléctricos.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

Así es el Volvo XC40 más barato

La versión promocionada utiliza un motor de gasolina turbo con cuatro cilindros y 2,0 litros. Produce 163 CV y 265 Nm. Está apoyado por un sistema híbrido ligero de 48 voltios. La transmisión es automática de doble embrague y siete relaciones. La potencia llega al eje delantero. Además, consigue la etiqueta ECO.

Este conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. La velocidad máxima está limitada a 180 km/h. Homologa un consumo medio de 6,5 l/100 km y unas emisiones de 148 g/km. No pretende ser deportivo. Su prioridad es ofrecer una respuesta suave, un comportamiento seguro y comodidad durante los viajes.

Volvo tampoco descuida la protección. Equipa numerosos airbags, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y aviso de tráfico cruzado trasero. Añade cámara posterior, sensores de aparcamiento, control de crucero y llamada e-Call.