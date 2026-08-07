El nuevo Nissan X-Trail es el SUV más impactante de la marca y compite de tú a tú con modelos mucho más caros

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 08:17h.

Te costará encontrar un SUV familiar tan bueno a un precio tan ajustado

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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El Nissan X-Trail se ha convertido en el SUV más impactante de la marca. Tiene una presencia robusta, detalles y una imagen cercana a modelos más caros. Frente al Renault Espace, Hyundai Santa Fe o Suzuki Across, ofrece combinación de diseño, eficiencia, comodidad y tecnología para viajar en familia.

Su tamaño ofrece un habitáculo amplio. Mide 4,68 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,69 metros de alto. La batalla alcanza 2,70 metros. El maletero proporciona 575 litros, suficientes para equipaje familiar. Abatiendo los respaldos posteriores, la capacidad puede crecer hasta 1.396 litros.

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El SUV de Nissan para toda la familia tiene precio de compacto

El precio juega a su favor. Nissan lo anuncia desde 34.550 euros al contado o 33.050 euros financiando. Son cifras competitivas para un vehículo de este tamaño, potencia y equipamiento. Su tarifa permite acceder a un SUV familiar moderno sin entrar en los importes habituales de propuestas premium.

Esta versión emplea un sistema híbrido basado en un motor de gasolina 1.5 y una unidad eléctrica. En conjunto desarrolla 204 CV y 330 Nm. La entrega resulta suave, pero contundente cuando hace falta. Esta mecánica busca combinar prestaciones con eficiencia durante recorridos urbanos, viajes largos y desplazamientos cotidianos.

Prestaciones y un equipamiento de acceso muy completo

Acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos y alcanza 170 km/h. El consumo se sitúa en 5,7 l/100 km. Es una cifra interesante para un SUV potente. Además, su comportamiento proporciona estabilidad, confort y facilidad de conducción incluso cuando circula cargado durante vacaciones.

El acabado Acenta incluye faros Full LED, climatizador bizona y volante de cuero. Añade cuadro digital y pantalla NissanConnect, ambos de 12,3 pulgadas. Ofrece Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, cámara trasera y sensores de aparcamiento. La llave inteligente, el selector de modos y seis altavoces completan la dotación. Mientras que en seguridad equipa siete airbags, frenada automática, control de crucero inteligente y vigilancia del ángulo muerto. Incorpora mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y advertencia de colisión frontal predictiva.