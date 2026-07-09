Citroën tiene el eléctrico más barato que puedes comprar ahora en España

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 03:39h.

Solo parece un low cost en el precio

El Citroën C3 Aircross cuesta la mitad que el Toyota Corolla Cross

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La llegada del Citroën ë-C3 ha cambiado las reglas del juego. Hasta hace poco, acceder a un coche eléctrico seguía suponiendo un importante desembolso. Ahora ya no. La marca francesa ha conseguido situar uno de los modelos más asequibles del mercado en los concesionarios españoles, convirtiéndolo en una alternativa muy difícil de ignorar para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

Su gran baza es el precio. El ë-C3 está disponible desde 17.100 euros al contado y puede adquirirse financiado desde 11.700 euros. También existe una fórmula con cuotas desde 89 euros al mes, lo que lo coloca entre las opciones eléctricas más accesibles del momento. Rivales como el Kia EV2, el BYD Dolphin Surf o el Fiat Grande Panda eléctrico tendrán que esforzarse para igualar una propuesta tan competitiva.

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Así es el Citroën ë-C3 más económico

La gama del ë-C3 gira en torno a un motor eléctrico de 113 CV y 120 Nm de par máximo, asociado a una batería LFP de 44 kWh. La tracción es delantera y la autonomía homologada alcanza los 322 kilómetros según el ciclo WLTP. Unas cifras pensadas para cubrir con solvencia los desplazamientos diarios y las escapadas de fin de semana.

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Sus prestaciones también resultan suficientes para un uso habitual. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 135 km/h. No pretende ser un deportivo. Su objetivo es ofrecer una conducción sencilla, silenciosa y eficiente, con un coste de utilización muy reducido frente a un modelo de combustión equivalente.

Aunque sea barato, no escatima en equipamiento

Desde el acabado YOU, el equipamiento sorprende por su nivel. Incorpora firma luminosa LED, sensores de aparcamiento traseros, Suspensión Citroën Advanced Comfort, aire acondicionado, Head-Up Display, Smartphone Station, retrovisores eléctricos, múltiples airbags y diferentes asistentes de seguridad agrupados en el Pack Safety. Una dotación más que suficiente para un coche de este precio.

Un modelo que, como sello de la casa francesa, destaca también por el confort. Citroën mantiene su apuesta por una suspensión especialmente orientada a filtrar las irregularidades del asfalto. A ello se suma un interior sencillo, práctico y bien aprovechado. El maletero de 325 litros permite afrontar el uso diario sin problemas, mientras que sus dimensiones compactas facilitan las maniobras y el aparcamiento en ciudad.