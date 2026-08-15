Volkswagen estrena una versión de acceso para el híbrido enchufable más deseado de su gama

Coches y Motos 15 AGO 2026 - 18:06h.

El SUV alemán cuenta con una versión PHEV muy interesante

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen quiere ampliar el público potencial de uno de los modelos más interesantes de su catálogo. El Tiguan híbrido enchufable estrena una versión de acceso que permite rebajar la factura manteniendo prácticamente intactos los principales argumentos que han convertido al SUV alemán en una referencia: espacio, calidad, tecnología y una mecánica electrificada con etiqueta CERO.

El Tiguan es uno de los SUV compactos más populares de Europa y su última generación ha reforzado especialmente su apuesta por la electrificación. Dentro de una gama en la que también encontramos alternativas de gasolina y microhíbridas, las versiones eHybrid ocupan una posición especialmente interesante para quienes quieren realizar sus desplazamientos diarios utilizando electricidad sin renunciar a un motor de combustión para los viajes largos.

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La llegada de esta nueva configuración permite además atacar uno de los puntos débiles habituales de los híbridos enchufables: su elevado precio respecto a las motorizaciones convencionales.

El Tiguan eHybrid arranca con 204 CV

La versión de acceso del Volkswagen Tiguan eHybrid combina un motor 1.5 TSI de gasolina con un propulsor eléctrico para alcanzar 204 CV de potencia conjunta. El conjunto está asociado a una transmisión automática DSG, por lo que ofrece una conducción especialmente cómoda tanto en ciudad como en carretera.

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Por encima queda una alternativa de 272 CV, pensada para aquellos conductores que quieren mejores prestaciones sin renunciar a las ventajas propias de un híbrido enchufable.

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Uno de los principales atractivos del Tiguan eHybrid está precisamente en su autonomía eléctrica. Gracias a una batería de gran capacidad, puede superar los 100 kilómetros en modo completamente eléctrico en condiciones de homologación. Una cifra que permite afrontar la mayoría de desplazamientos cotidianos sin necesidad de utilizar gasolina siempre que exista la posibilidad de cargar regularmente el vehículo.

También dispone de la etiqueta CERO de la DGT, una ventaja especialmente importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades y zonas de bajas emisiones.

Un SUV familiar que juega la carta del confort

La electrificación no cambia la filosofía del Tiguan. Volkswagen ha desarrollado un SUV pensado principalmente para viajar con comodidad, ofreciendo una buena calidad de rodadura y un comportamiento muy equilibrado. No busca transmitir sensaciones deportivas, sino proporcionar estabilidad y confort incluso durante desplazamientos largos.

Con aproximadamente 4,54 metros de longitud, ofrece un habitáculo suficientemente amplio para una familia. Las plazas traseras destacan por su buena habitabilidad y el maletero mantiene una capacidad cercana a los 500 litros en las versiones híbridas enchufables, pese al espacio ocupado por la batería.

El interior es otro de sus grandes argumentos. La última generación ha dado un importante salto tecnológico gracias a una instrumentación completamente digital y una gran pantalla central desde la que se controlan las principales funciones multimedia y del vehículo.

A todo ello se suma una completa dotación de asistentes de conducción, sistemas de conectividad y diferentes elementos destinados a mejorar el confort.

La nueva versión de acceso permite que el Volkswagen Tiguan eHybrid resulte más competitivo frente a alternativas como el Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kia Sportage o Ford Kuga. Sus 204 CV, la elevada autonomía eléctrica, la etiqueta CERO y su enfoque familiar forman un conjunto especialmente interesante para quienes pueden cargarlo en casa.

Volkswagen consigue así acercar uno de sus híbridos enchufables más completos a un mayor número de compradores, manteniendo intactos los argumentos que han hecho del Tiguan uno de los SUV de referencia de su categoría.