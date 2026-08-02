El nuevo Volkswagen T-Roc, el rival del Peugeot 3008, estrena motores híbridos y una imagen mucho más moderna

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 16:10h.

La nueva generación del T-Roc da un nuevo impulso al SUV de Volkswagen

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El Volkswagen T-Roc cambia de generación y abandona el conservadurismo del modelo anterior. Ahora presenta una imagen más moderna, limpia y elaborada. Mantiene su identidad, pero gana presencia. Los nuevos detalles luminosos y unas proporciones mejor resueltas lo acercan a modelos de apariencia más sofisticada, como el Peugeot 2008.

También crece para ofrecer utilidad. Mide 4,37 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,57 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza 2,62 metros. Su maletero cubica 475 litros, una capacidad aprovechable. Conserva un formato razonable para ciudad, pero responde mejor como automóvil familiar.

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El nuevo Volkswagen T-Roc quiere entrar en el segmento C-SUV

El Peugeot 2008 apuesta por un planteamiento grande y elegante, más cerca del segmento C que del B al que pertenece. Más o menos como el nuevo T-Roc, que responde con mayor sencillez, buenas maneras en carretera y un tamaño manejable. Tendrá que competir con Dacia Duster, MG ZS y Toyota C-HR. Frente a ellos ofrece una combinación equilibrada de diseño, tecnología y comportamiento.

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La versión de acceso cuesta 30.071 euros al contado. Volkswagen la anuncia desde 28.600 euros financiados. La operación exige una entrada de 5.118,93 euros, 36 cuotas de 190 euros y un pago final de 23.170,21 euros. Conviene valorar el coste antes de elegir esta fórmula.

Dos versiones mecánicas para empezar

El motor entrega 116 CV y 220 Nm. Utiliza cambio DSG de siete marchas y tracción delantera. La asistencia híbrida ligera le concede la etiqueta ECO. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza 189 km/h y registra un consumo de 5,5 litros cada 100 kilómetros.

Por encima aparece el 1,5 litros con 150 CV y 250 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y llega a 203 km/h. Su consumo es de 6,3 l/100 km. Está disponible desde 31.810 euros y aporta una respuesta adecuada para viajar cargado.

En equipamiento, está disponible con tres acabados: Match, Style y R-Line. Y desde el primero ya incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED y climatizador automático. Añade Digital Cockpit de ocho pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sensores delanteros y traseros y arranque sin llave. También equipa Lane Assist, Side Assist, frenada de emergencia, detector de cansancio y retrovisor antideslumbrante.