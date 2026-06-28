Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Volkswagen T-Roc y perfecto para familias

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 21:33h.

Un tapado entre los SUV compactos a tener muy en cuenta

El nuevo Mitsubishi es bonito, muy barato y muy bueno

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Mitsubishi recupera una denominación histórica con el nuevo Grandis, aunque ahora lo hace convertido en un SUV compacto pensado para las familias. Su apuesta combina un diseño moderno, un interior amplio y una oferta mecánica eficiente. Todo ello con un precio muy competitivo. Una receta que lo convierte en una alternativa muy interesante frente a modelos tan populares como el Volkswagen T-Roc, el Toyota Corolla Cross o el Renault Austral.

Con 4,41 metros de longitud y un maletero de 492 litros, el Grandis ofrece un excelente equilibrio entre tamaño exterior y espacio interior. Es un coche fácil de conducir en ciudad, pero también preparado para viajar con comodidad. Su capacidad de carga, que puede alcanzar los 1.338 litros con los asientos abatidos, lo convierte en un gran aliado para escapadas, vacaciones o el día a día de una familia.

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Mitsubishi tiene en oferta el nuevo Grandis

Uno de sus grandes argumentos será el precio. Mitsubishi anuncia una tarifa recomendada de 29.800 euros, aunque gracias al descuento comercial baja hasta 26.280 euros al contado. Además, quienes opten por financiar podrán acceder a una promoción que reduce el precio hasta 23.780 euros, situándolo entre los SUV más atractivos de su categoría por relación entre coste y equipamiento.

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La gama mecánica ofrece dos alternativas. La versión de acceso monta un motor 1.3 turbo microhíbrido de 140 CV, disponible con cambio manual o automático DCT. Homologa un consumo medio de 5,9 litros cada 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Dos versiones híbridas y un equipamiento a la altura

Para quienes buscan una mayor eficiencia, Mitsubishi propone una segunda variante híbrida autorrecargable HEV. Combina un motor de gasolina de 1,8 litros para desarrollar 158 CV. Reduce el consumo hasta 4,4 litros cada 100 kilómetros, mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y mantiene la velocidad máxima en 180 km/h. Tanto este como el anterior disfrutan de la etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento también juega un papel protagonista. Desde el acabado Motion incorpora faros Full LED, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10,4 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril y un completo paquete de ayudas a la conducción.