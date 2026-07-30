Volkswagen convierte en accesible el SUV más deseado de su gama en 2026

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 03:46h.

Acaba de estrenar generación y no deja de ganar adeptos

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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Volkswagen tiene SUV más pequeños y modelos más tecnológicos. Sin embargo, el Tiguan sigue siendo el punto de equilibrio de su catálogo. Tiene el tamaño adecuado para una familia, mantiene una imagen elegante y ofrece una calidad reconocida. En 2026, una promoción intenta acercarlo a quienes lo consideraban demasiado caro.

Su competencia es dura. El Kia Sportage apuesta por el equipamiento. El Nissan Qashqai continúa siendo una referencia. El Renault Austral destaca por eficiencia y el Peugeot 3008 por diseño. Frente a ellos, el Tiguan responde con una fórmula más conservadora. No sorprende tanto, pero transmite solidez y facilidad de uso.

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El nuevo Volkswagen Tiguan ya está arrasando en España

La oferta anunciada en la web de Volkswagen sitúa el precio en 35.581 euros al contado. Si se financia, baja hasta 34.100 euros. Ya no parece tan alejado de alternativas equivalentes. Aun así, conviene analizar la operación y no quedarse únicamente con la mensualidad destacada en el anuncio.

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La financiación propone 36 cuotas de 250 euros. Exige una entrada de 5.510,42 euros y deja una cuota final de 27.083,65 euros en el mes 36. Es un pago elevado. El cliente debe valorar si piensa conservar el coche, devolverlo o cambiarlo cuando finalice el contrato.

Así es el Tiguan en oferta

Por ese precio se obtiene un motor de gasolina 1.5 eTSI de 130 CV y 220 Nm. Está asistido por un sistema híbrido ligero y utiliza un cambio automático DSG de siete velocidades. La tracción es delantera. Gracias a la electrificación recibe la etiqueta ECO, útil para moverse por zonas urbanas restringidas.

No busca prestaciones deportivas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza 198 km/h. El consumo homologado es de 6,1 litros cada 100 kilómetros. A cambio, ofrece espacio. Mide 4,54 metros y su maletero alcanza 652 litros, una cifra excelente para viajar con todo el equipaje familiar.

El equipamiento de serie resulta convincente. Incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas y cuadro digital de 10,25 pulgadas. Añade Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Tampoco faltan los asistentes Lane Assist y Side Assist.