El competidor del Volkswagen Tiguan que presume de un diseño más bonito y un precio ajustado

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 03:15h.

Comparte muchas cosas con el Volkswagen Tiguan, pero es más grande y más barato

No es un low cost, pero este Volkswagen es una tentación por precio

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El Volkswagen Tiguan es uno de los SUV más reconocidos. Tiene calidad, tecnología y una gama mecánica extensa. Sin embargo, quienes necesitan más espacio pueden encontrar una alternativa dentro del mismo grupo. El Skoda Kodiaq ofrece una imagen más elegante, un interior amplio y una relación entre precio y equipamiento difícil de ignorar.

Su diseño evita las formas agresivas. Apuesta por líneas limpias, una parrilla con presencia y una silueta equilibrada. El resultado es moderno, pero discreto. Puede funcionar como coche familiar durante la semana y mantener cierta distinción en cualquier viaje. Para muchos, resulta más atractivo que el propio Tiguan.

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Primo hermano del Volkswagen Tiguan, pero más grande

La diferencia aparece en el tamaño. El Kodiaq mide 4,76 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,79 metros. Estas dimensiones favorecen unas plazas amplias. También permiten ofrecer un maletero de 910 litros, algo notable. Pocos SUV generalistas igualan su capacidad para transportar equipaje, carritos o compras voluminosas.

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Sus alternativas incluyen modelos como el MG HS, el KGM Torres o el Kia Sorento. Frente a ellos, el Skoda destaca por su comportamiento, su calidad percibida y el aprovechamiento interior. No pretende aparentar deportividad. Prefiere ofrecer comodidad, estabilidad y soluciones prácticas para conductores que utilizan todas las posibilidades del vehículo.

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El Kodiaq arranca en 43.789 euros al contado o 41.800 euros financiados. La opción contempla 36 cuotas de 270 euros, una entrada de 12.672,08 euros y un pago de 26.255,77 euros. No es una compra pequeña. Pero por espacio, calidad y equipamiento, ofrece mucho coche por una cifra razonable.

Así es el Skoda Kodiaq más barato

La gama incluye opciones de gasolina, diésel y mecánicas electrificadas. La versión que te llevas por el precio mencionado entrega 150 CV y 250 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanza 210 km/h y homologa 6 litros cada 100 kilómetros. Son prestaciones suficientes para viajar cargado con tranquilidad.

El acabado Selection incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y una pantalla multimedia de 13 pulgadas con navegación. También incorpora asientos calefactados, climatizador de tres zonas y acceso Kessy Advanced. Suma cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de distancia, mantenimiento de carril y portón con cierre eléctrico.