Llega con nuevo diseño musculoso, motores electrificados, más espacio, tecnología Pleos Connect y hasta 695 litros de maletero

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Hyundai presenta el nuevo Tucson, un SUV del segmento C que evoluciona con una imagen contundente, un habitáculo renovado y una oferta mecánica que combina gasolina turbo, híbridos HEV y versiones híbridas enchufables.

La nueva generación adopta la filosofía de diseño Art of Steel, definida por formas musculosas, superficies tensas y una presencia contundente. Mide 4.560 milímetros de longitud, 1.900 de anchura y 1.670 de altura, lo que supone crecer 35, 35 y 20 milímetros respectivamente.

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El frontal estrena iluminación H-Edge, mientras la zaga incorpora las nuevas luces traseras Prism. Según el acabado, puede equipar Micro Pixel Lighting, con 25.600 píxeles LED individuales para crear patrones y animaciones de bienvenida y despedida.

Un interior pensado como un salón

El habitáculo apuesta por el concepto Furnished Space, con superficies acolchadas, almacenamiento práctico y una distribución orientada al confort. El salpicadero de dos capas separa visualmente las funciones y deja una bandeja inferior de fácil acceso.

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La instrumentación digital de 9,9 pulgadas se sitúa sobre el volante y puede complementarse con un Head-Up Display. La pantalla central convive con botones físicos para las funciones principales, junto a dos cargadores inalámbricos de 15 W y cuatro puertos USB-C de 100 W.

El nuevo TUCSON ofrece 1.038 milímetros de altura para la cabeza delante, 1.002 milímetros de espacio para las piernas traseras y 1.470 milímetros de anchura para los hombros delanteros. Puede incorporar asientos Ergo Motion y Relaxation Comfort.

También estrena un sistema Multi-Air Mode, climatización de tres zonas y soluciones como portaparaguas ocultos, portavasos traseros y el puerto AddGear.

La tecnología de confort incluye además un parabrisas calefactado con recubrimiento metálico, que mejora el desempañado en invierno y limita la radiación solar en verano.

Electrificación, conectividad y versatilidad

La gama mecánica combina motores de gasolina turboalimentados con sistemas híbridos HEV y PHEV.

Entre sus principales argumentos prácticos figuran una capacidad de carga de hasta 695 litros y una capacidad de remolque que alcanza 1.910 kilogramos. También incorpora tecnologías destinadas a mejorar seguridad, calidad y fiabilidad mediante una validación rigurosa.

En conectividad, el protagonista es Pleos Connect, el nuevo sistema de infoentretenimiento de Hyundai. Su asistente de voz Gleo IA comprende el contexto natural y facilita interacciones intuitivas.

El nuevo Tucson mantiene una interfaz que combina pantalla táctil y controles físicos, para facilitar las funciones habituales y reducir distracciones.

Otra novedad es el modo de estancia HEV, primero de su clase. Permite disfrutar, cuando el vehículo está aparcado, de una experiencia interior similar a la de un automóvil eléctrico.

Para Europa, el nuevo Tucson se fabrica en la planta de Hyundai Motor Manufacturing Czech, en la República Checa. Desde 2004, supera los dos millones de unidades vendidas en Europa.

La oferta cromática en Europa incorpora Moonlake Blue Metallic y Matte, Rich Walnut Metallic y Matte e Ignite Red. Estos tonos acompañan una carrocería de líneas marcadas, con guardabarros pronunciados y superficies de puerta más contenidas.

El objetivo de Hyundai es mantener el carácter reconocible del Tucson y, al mismo tiempo, ampliar su atractivo con una combinación de diseño, practicidad y tecnología. La evolución afecta tanto a la percepción visual como a la experiencia de uso diaria.

Hyundai también prepara una versión del Tucson de estilo más dinámico que debutará en el Salón del Automóvil de París el próximo 12 de octubre. Con esta evolución, el SUV combina diseño audaz, electrificación, espacio y conectividad para afrontar una nueva etapa.