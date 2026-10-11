Cuesta menos que el Honda PCX 125 y, para muchos, está mejor equipada que la Yamaha NMAX 125

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 00:12h.

Se trata de la SYM JET 14 125

Más bonita y, para muchos, mejor que la Yamaha Ténéré

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Si estás pensando en conseguir una scooter que sea buena, bonita y barata, hemos encontrado una que es más barata que la Honda PCX 125, y que está incluso más equipada que la Yamaha NMAX 125. Porque la SYM JET 14 125 cumple con todos los requisitos posibles, siendo una de las scooter compactas que más destacan por su diseño y su comodidad. En 2025, se actualizó para cumplir con la normativa Euro 5+, lo que la hace tan irresistible.

Se esconde en su interior un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 12,6 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 11,5 Nm a 6.5000 rpm. Es de refrigeración líquida y cuatro válvulas, con alimentación por inyección electrónica, con un consumo de combustible muy moderado. Así que es perfecta para su uso a diario, y desplazarte libremente por la ciudad.

Destaca por sus líneas afiladas que logran una imagen deportiva y estilizada, con una cúpula recortada y el diseño de las ópticas, además del faro delantero e intermitentes con tecnología LED, que la hacen tan moderna. La instrumentación es digital, gracias a una pantalla LCD, que muestra toda la información que necesitas conocer. Bajo su asiento, hay hueco para guardar un casco integral, y lo mejor de todo es que tiene un coste irrisorio.

El precio de la SYM JET 14 125

Aunque lo mejor lo hemos querido reservar para el final, y es su razonable precio. Porque la SYM JET 14 125 puede ser tuya si pagas un total de 2.599 euros, lo que nos parece una cantidad irrisoria, que merece mucho la pena desembolsar. No lo pienses, y en caso de necesitar una scooter con este precio, en el que se incluye el seguro de manera gratuita, hazte con ella.