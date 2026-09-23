Más bonita y, para muchos, mejor que la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 00:23h.

El propulsor está alimentado por una inyección Bosch

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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La Yamaha Ténéré es una moto espectacular en todos los sentidos, y una de las grandes referentes del segmento. Pero hay otras opciones que tampoco tienen nada que envidiarle, y a nosotros hoy nos apetece detenernos en la Macbor Montana XR5, que es una de las mejores trail que se han inventado jamás, al reunir todo lo que es necesario para brillar. A esto le acompaña un precio que también es bastante razonable, y que la convierte en una inversión segura.

En 2025 sufrió una importante serie de actualizaciones, que le permitieron estrenar nuevas decoraciones, piñas retroiluminadas y una óptima protección aerodinámica. Y de lo que puede seguir presumiendo es de un motor impresionante, de dos cilindros y de ocho válvulas, con una cilindrada de 474 centímetros cúbicos. En cuanto al par máximo que ofrece, se sitúa en 45 Nm, con una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones que la hace apta para el carné A2.

El propulsor está alimentado por una inyección Bosch, con dos mapas de conducción, y en la parte ciclo destacan las suspensiones KYB, o el mono amortiguador trasero con sistema de bieletas. Incluye ABS desconectable, y en el equipamiento no le faltan el caballete central, la iluminación full LED o las defensas laterales. Mientras que pasando a la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas dotada de conectividad mediante aplicación.

La Macbor Montana XR5 tiene un descuento impresionante

Conseguir la Macbor Montana XR5 ahora es una oportunidad que no se puede dejar escapar, gracias a que tiene un sensacional descuento de 800 euros, lo que deja su precio final en un total de 5.399 euros, una auténtica ganga. Creemos que, por relación calidad coste, hay pocas motos mejores en el mercado.