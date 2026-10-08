Más estilizado y, para una buena parte de los conductores, mejor que el BMW X1

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 05:05h.

Este SUV japonés es una buena alternativa a los premium alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW X1 ha crecido hasta convertirse en un SUV familiar muy completo, pero ese crecimiento también lo ha alejado bastante de la idea de un crossover compacto y manejable. El Mazda CX-30 sigue jugando precisamente ahí. Mide alrededor de 4,40 metros, mantiene una carrocería baja y tiene unas proporciones que lo hacen parecer más cercano a un compacto elevado que a un SUV tradicional.

Eso cambia bastante la experiencia diaria. El BMW ofrece más espacio, pero el Mazda resulta más fácil de colocar en una calle estrecha, tiene una postura de conducción menos elevada y conserva una sensación al volante que gustará especialmente a quien venga de un turismo.

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Una carrocería donde sobran casi todas las líneas

Mazda lleva años aplicando una idea bastante sencilla a sus coches: reducir adornos y dejar que sean las propias formas de la carrocería las que creen reflejos. En el CX-30 funciona especialmente bien.

El capó es largo, la parrilla queda baja y los faros son muy finos. De perfil apenas aparecen líneas marcadas sobre las puertas. La chapa tiene superficies suaves que cambian mucho dependiendo de la luz y hacen que colores como el Soul Red le sienten especialmente bien.

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Las protecciones negras alrededor de los pasos de rueda recuerdan que sigue siendo un crossover, aunque el techo bajo y la luneta posterior inclinada evitan la típica apariencia cuadrada de SUV.

El X1 resulta más grande y contundente. El CX-30 parece más ligero incluso estando parado. Para quien prefiera elegancia antes que presencia, ahí tiene una ventaja bastante clara.

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Menos tamaño también puede ser una virtud

La diferencia se aprecia al aparcar. El BMW X1 actual ronda los 4,50 metros y es también más ancho. El Mazda se queda alrededor de los 4,40 y transmite desde el volante una sensación más cercana a la de un compacto.

Eso tiene un coste: el X1 ofrece un maletero claramente mayor y más espacio en la segunda fila. Si la prioridad absoluta es cargar carritos, bicicletas y equipaje familiar, el BMW juega con ventaja.

Pero no todos los compradores necesitan aprovechar cada litro disponible. Para una pareja, una familia pequeña o alguien que viaje habitualmente con dos personas, el CX-30 ofrece espacio suficiente sin obligar a convivir todos los días con un coche más grande.

Mazda mantiene además controles físicos para buena parte de las funciones. El sistema multimedia se maneja mediante una ruleta situada entre los asientos, de manera que muchas operaciones pueden hacerse sin levantar el brazo para tocar constantemente una pantalla.

Un coche pensado para quien todavía disfruta conduciendo

La gama actual utiliza motores de gasolina electrificados y mantiene una puesta a punto bastante particular. La dirección tiene un peso natural, el asiento queda relativamente bajo y los movimientos de la carrocería están bien controlados.

No busca la deportividad de una versión M de BMW ni falta que le hace. Simplemente transmite mejor lo que ocurre bajo las ruedas que muchos SUV pensados para aislar completamente al conductor.

El X1 ofrece más espacio, una gama mecánica amplísima y un interior más tecnológico. También pertenece claramente al mundo premium y su precio refleja esa posición.

El Mazda responde con algo bastante más sencillo: buen diseño, tamaño razonable, una conducción agradable y una factura sensiblemente más contenida.

Para quien realmente necesite el espacio del BMW, la elección tendrá bastante sentido. Pero para una buena parte de conductores que pasan la mayoría del tiempo solos o con otra persona, el CX-30 puede encajar mejor precisamente porque no intenta ser tan grande. Es más estilizado, más fácil de manejar y conserva ese punto de coche convencional que algunos SUV han ido perdiendo.