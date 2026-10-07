XPeng ofrece un SUV eléctrico con tecnología de 800 voltios que planta cara a modelos mucho más caros

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 05:19h.

Este SUV chino no quiere ser uno más del montón

El Xpeng G6 Standard Range permite cargar el 80 por ciento en 12 minutos

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El XPeng G6 es uno de esos eléctricos que complican las cosas a las marcas tradicionales. Tiene un diseño moderno, mucho equipamiento y una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite aprovechar cargas ultrarrápidas. Todo ello llega con un precio que lo sitúa claramente por debajo de algunos SUV eléctricos premium.

XPeng anuncia el G6 desde 43.010 euros al contado, sin incluir ayudas. Financiando, la cifra baja hasta 39.410 euros. La diferencia frente a algunos competidores es considerable. Un Audi Q4 Sportback e-tron de 232 CV y 548 kilómetros, por ejemplo, parte de 54.435,31 euros.

El XPeng G6 llega dispuesto a plantar carta a los más premium

Tampoco estamos ante un SUV pequeño. El G6 mide 4,75 metros de largo, 1,92 de ancho y tiene 2,89 metros de batalla. Su maletero ofrece 571 litros, ampliables hasta 1.374 litros. Por planteamiento se enfrenta a modelos como el Tesla Model Y y también puede mirar hacia propuestas más caras de BMW o Mercedes.

La gama cuenta con tres alternativas. El Standard desarrolla 252 CV y 440 Nm, utiliza tracción trasera y una batería LFP de 68,05 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, alcanza 200 km/h y ofrece una elevada autonomía homologada.

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Hasta 487 CV y más de 500 km de autonomía

Por encima aparece el Long Range, con 296 CV y una batería de 80 kWh. Homologa 535 kilómetros WLTP, alcanza 202 km/h y cuesta 43.410 euros. El Performance utiliza dos motores, entrega 487 CV y 660 Nm y rebaja el 0 a 100 km/h hasta solo 4,1 segundos. Su autonomía se reduce a 510 km. Y su precio es de 49.410 euros.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el primer escalón encontramos llantas de 20 pulgadas, climatizador bizona, acceso sin llave y asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados. También incorpora cuadro digital de 10,2 pulgadas y una enorme pantalla multimedia de 14,96 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Y añade control de crucero adaptativo, cámara de 360 grados, detector de ángulo muerto, frenada automática y aparcamiento remoto.