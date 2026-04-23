El XPeng P7, el eléctrico desconocido, y muy bonito, que está conquistando a los más exigentes

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 05:39h.

Una berlina de carácter premium de la que nadie habla, pero que hay que tener muy en cuenta

Xpeng es, para muchos, la marca china que hace los coches más atractivos

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El XPeng P7 es uno de esos tapados que sorprenden. Poco conocido, pero muy completo. Una berlina eléctrica que apunta alto. Con diseño atractivo. Y un enfoque tecnológico. Un modelo que empieza a hacerse un hueco entre los más exigentes.

El diseño es uno de sus grandes argumentos. Líneas fluidas. Muy aerodinámicas. Y una silueta tipo coupé. Es elegante. Y muy moderno. Frente a rivales como el Tesla Model 3 o el BMW i4, ofrece una imagen diferente. Más futurista. Y con mucha personalidad.

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Un tapado entre las berlinas eléctricas a tener muy en cuenta

Sus dimensiones refuerzan su carácter. Con 4.880 mm de largo y una batalla de 2.998 mm, el espacio interior es amplio. Muy cómodo. Pensado para viajar. El maletero, con 440 litros, alcanza 915 litros. Suficiente para el día a día. Y también para escapadas.

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La versión de acceso apuesta por la eficiencia. Con 245 CV y tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Y alcanza 200 km/h. La batería de 61,7 kWh permite hasta 455 km WLTP. Una cifra equilibrada. Y muy útil en uso real.

Por encima, aparece la versión intermedia. Más potente. Con 313 CV. Y batería de 74,9 kWh. Mejora la autonomía hasta 530 km WLTP. Acelera en 7,4 segundos. Y mantiene la tracción trasera. Es la opción más equilibrada de la gama.

Tres versiones mecánicas y un equipamiento muy tecnológico

En lo más alto, la versión superior ofrece 503 CV y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Muy rápida. Muy contundente. La autonomía se sitúa en 500 km WLTP. Y mantiene una gran eficiencia. Además, admite potencias de carga de hasta 446 kW.

El equipamiento es uno de sus puntos diferenciales. Incluye asientos con ventilación, calefacción y masaje. Un sistema de sonido con 20 altavoces. Y un gran Head-Up Display de hasta 26 pulgadas. También destaca la pantalla de 15,6 pulgadas y la IA integrada. Todo desde 51.990 euros financiado o 53.200 euros al contado. Un precio competitivo para un coche que combina diseño, tecnología y prestaciones.