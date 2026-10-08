El Dacia Sandero deja de ser el coche más vendido ahora en España por el eléctrico que bate récords
Tesla pone la sorpresa en el ranking español de ventas de coches en septiembre
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El mercado español mantiene su crecimiento. Durante septiembre de 2026 se matricularon 68.544 vehículos nuevos, según los datos de Anfac. Esto supone un incremento del 10,2% respecto al mismo mes del año pasado. Un resultado que confirma el buen momento de las matriculaciones en España.
Las cifras acumuladas siguen la misma dirección. Entre enero y septiembre se han vendido 912.059 coches nuevos, un 6,7% más que durante el mismo periodo de 2025. El mercado mantiene así una evolución positiva, aunque septiembre ha dejado cambios importantes entre los modelos preferidos por los españoles.
El Dacia Sandero cae a la tercera posición de los más vendidos en septiembre
El Dacia Sandero sigue siendo el coche más vendido de España en el acumulado de 2026. El modelo rumano mantiene el liderato que lleva defendiendo desde hace más de tres años gracias, entre otras cosas, a su precio y a una gama sencilla. Acumula 25.926 matriculaciones, manteniendo las distancias con las 22.020 del segundo clasificado, el Seat Ibiza. Sin embargo, septiembre ha roto esa tendencia y el Sandero ha tenido que conformarse con la tercera posición.
El responsable ha sido el Tesla Model 3. El eléctrico consiguió matricular 2.528 unidades en septiembre, suficientes para convertirse en el coche más vendido del mes en España. No hablamos únicamente del eléctrico más vendido. El Tesla terminó por delante de todos los modelos de gasolina, híbridos y diésel del mercado.
Entre ambos se situó el Seat Ibiza, que terminó septiembre con 2.183 unidades. El Dacia Sandero registró 2.157 matriculaciones, solo 26 menos que el utilitario español. Tesla, en cambio, consiguió abrir una diferencia considerable y terminó el mes con 345 unidades más que el segundo clasificado.
Tras ellos aparecen tres Toyota. El Corolla ocupa la cuarta posición con 2.138 unidades, mientras que el C-HR alcanza 2.121. El Yaris Cross suma otras 1.720 matriculaciones. Renault Captur, Opel Corsa, Seat Arona y MG ZS completan los diez primeros puestos de septiembre.
Top 10
- Tesla Model 3: 2.528 unidades vendidas.
- SEAT Ibiza: 2.183 unidades vendidas.
- Dacia Sandero: 2.157. unidades vendidas.
- Toyota Corolla: 2.138 unidades vendidas.
- Toyota C-HR: 2.121 unidades vendidas.
- Toyota Yaris Cross: 1.720 unidades vendidas.
- Renault Captur: 1.488 unidades vendidas.
- Opel Corsa: 1.414 unidades vendidas.
- SEAT Arona: 1.413 unidades vendidas.
- MG ZS: 1.399 unidades vendidas.