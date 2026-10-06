Yamaha pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más icónicas

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 21:21h.

En 2025 se actualizó mucho en el apartado de equipamiento

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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Si hay una moto fácilmente reconocible y que es considerada como una de las más icónicas dentro del stock de Yamaha, esa es la MT 07. Se trata de una naked especial, diferente a todas las demás, y que cuenta con todo lo que necesita para ser una de las más llamativas. Destaca por su sencillez mecánica, sus buenas prestaciones y su razonable precio, y desde que salió a la venta por primera vez, en 2014, no ha dejado de recibir mejoras y actualizaciones.

En 2025 se actualizó mucho en el apartado de equipamiento, y es una de las mejores motos con opción para limitarlas en caso de disponer del carné A2 solamente. Y entre las principales modificaciones, se pueden destacar la incorporación del acelerador electrónico, la homologación Euro 5+, la ergonomía revisada, la versión Y-AMT, el diseño del depósito, el sonido del motor, el basculante rediseñado, las llantas más ligeras o mucho más.

Pasando al motor, que es lo que más le interesa a todos, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, que arroja un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con tres modos de conducción, tres mapas de potencia, control de tracción desconectable, embrague anti-rebote y asistido, y mucho más. Y en la instrumentación, dispone de una pantalla TFT con conectividad y varios modos de visualización.

La Yamaha MT-07 tiene un descuento de 300 euros

Conseguir la Yamaha MT-07 no implica de ninguna inversión estratosférica en absoluto. Basta con pagar un total de 7.499 euros, algo que se puede pagar sin demasiado esfuerzo, y que nos parece un precio más que justo y acertado para esta moto.