Yamaha pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más icónicas
En 2025 se actualizó mucho en el apartado de equipamiento
La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo
Si hay una moto fácilmente reconocible y que es considerada como una de las más icónicas dentro del stock de Yamaha, esa es la MT 07. Se trata de una naked especial, diferente a todas las demás, y que cuenta con todo lo que necesita para ser una de las más llamativas. Destaca por su sencillez mecánica, sus buenas prestaciones y su razonable precio, y desde que salió a la venta por primera vez, en 2014, no ha dejado de recibir mejoras y actualizaciones.
En 2025 se actualizó mucho en el apartado de equipamiento, y es una de las mejores motos con opción para limitarlas en caso de disponer del carné A2 solamente. Y entre las principales modificaciones, se pueden destacar la incorporación del acelerador electrónico, la homologación Euro 5+, la ergonomía revisada, la versión Y-AMT, el diseño del depósito, el sonido del motor, el basculante rediseñado, las llantas más ligeras o mucho más.
Pasando al motor, que es lo que más le interesa a todos, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, que arroja un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con tres modos de conducción, tres mapas de potencia, control de tracción desconectable, embrague anti-rebote y asistido, y mucho más. Y en la instrumentación, dispone de una pantalla TFT con conectividad y varios modos de visualización.
La Yamaha MT-07 tiene un descuento de 300 euros
Conseguir la Yamaha MT-07 no implica de ninguna inversión estratosférica en absoluto. Basta con pagar un total de 7.499 euros, algo que se puede pagar sin demasiado esfuerzo, y que nos parece un precio más que justo y acertado para esta moto.