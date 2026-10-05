Más bonito y, para muchos, mejor que el Mercedes GLA

Coches y Motos 05 OCT 2026 - 11:35h.

El tapado entre los C-SUV de alta gama

Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

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El Alfa Romeo Tonale lleva tiempo siendo una de las propuestas más diferentes dentro de los SUV de su tamaño. La marca italiana apuesta por un modelo con personalidad propia, buen comportamiento y una gama bastante amplia. Argumentos para proponer una alternativa directa a modelos como el Mercedes GLA.

Con 4,53 metros de largo, el Tonale también se enfrenta a modelos como el BMW X1, Kia Sportage, Nissan Qashqai y Renault Austral. Tiene 2,64 metros de batalla y ofrece un maletero de 500 litros, que puede alcanzar los 1.550 litros abatiendo los asientos posteriores. Cumple, por tanto, perfectamente como coche familiar.

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Cinco acabados a elegir

La gama 2026 permite elegir entre cinco acabados: Tonale, Sprint, TI, Sport Speciale y Veloce. El primero ya incluye llantas de 17 pulgadas, faros Full LED, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave y diferentes asistentes de seguridad.

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El equipamiento tecnológico tampoco se queda corto. Todas las versiones cuentan con un cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. Al subir de acabado aparecen cuero, asientos eléctricos, iluminación ambiental o llantas de hasta 20 pulgadas. El Veloce añade faros Matrix LED y suspensión electrónica.

Tres versiones mecánicas, incluida una híbrida enchufable

Alfa Romeo mantiene además tres alternativas mecánicas. La primera utiliza un 1.6 diésel de 130 CV y 320 Nm, con cambio automático de seis velocidades. Consume 5,3 l/100 km. Su tarifa es de 39.546 euros, aunque actualmente se anuncia por 34.643 euros al contado.

El siguiente escalón corresponde al 1.5 MHEV de 175 CV, con tecnología híbrida ligera de 48 voltios y cambio automático de siete velocidades. Por encima se encuentra el PHEV de 270 CV, con tracción total. Esta versión puede recorrer hasta 61 kilómetros en eléctrico y acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos. El PHEV parte actualmente de 47.278 euros y también puede financiarse desde 245 euros mensuales, con una entrada de 14.204,70 euros.