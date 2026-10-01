Alfa Romeo vuelve a enamorar con un diseño que recupera la esencia más bonita de su historia

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 07:22h.

El Junior deja muy claro que la marca italiana sigue siendo referencia en cuanto a diseño

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

Compartir







El Alfa Romeo Junior tenía una misión complicada: convertirse en el modelo más pequeño de la marca sin parecer un producto genérico con otro emblema. Su carrocería recupera detalles históricos —la parrilla en forma de escudo, la trasera cortada y los faros de aspecto clásico— dentro de un SUV urbano. El resultado vuelve a tener esa mezcla de elegancia y descaro que muchos echaban de menos.

No copia un Alfa antiguo de manera literal. Los guiños aparecen integrados en unas proporciones modernas, con cinco puertas, protecciones oscuras y mecánicas híbridas o eléctricas. Esa combinación evita que la nostalgia convierta el coche en un adorno poco práctico y difícil de usar diariamente con total normalidad.

PUEDE INTERESARTE Alfa Romeo tiene el eléctrico más bonito del mercado

El escudo vuelve a ordenar todo el frontal

La parrilla triangular ocupa el centro y puede llevar el nombre Alfa Romeo escrito en diagonal o una reinterpretación del emblema histórico. A ambos lados, los faros forman tres pequeños elementos en las versiones más características, recordando la mirada de algunos deportivos clásicos sin utilizar focos redondos convencionales.

El capó desciende hacia el escudo y deja la matrícula desplazada hacia un lado, una costumbre muy ligada a la marca. Las entradas inferiores aportan anchura, pero no convierten el frontal en una enorme rejilla. Incluso detenido, el Junior parece ligero y dispuesto a cambiar de dirección.

PUEDE INTERESARTE Alfa Romeo se saca un as de la manga

De perfil se ven un techo que cae suavemente, tiradores posteriores ocultos y una línea ascendente en las ventanillas. Las ruedas grandes llenan bien los pasos sin elevar demasiado la carrocería. Es un SUV, aunque evita la postura cuadrada y pesada de muchos rivales.

Una trasera inspirada en la conocida coda tronca

Los pilotos recorren una franja curva que abraza el portón y hace que la parte posterior parezca muy ancha. El cristal queda inclinado y termina sobre una superficie casi vertical, una solución relacionada con la coda tronca utilizada por Alfa en varios deportivos históricos. No es una cita evidente, pero le da una silueta particular.

El portón es práctico y el maletero ofrece hasta 415 litros en el Junior Ibrida. La variante eléctrica mantiene alrededor de 400, cifras competitivas para un coche compacto. Así, el detalle inspirado en la competición no obliga a renunciar al equipaje cotidiano.

Dentro, el conductor queda frente a una instrumentación alojada bajo dos formas circulares que recuerdan a los clásicos cannocchiale. La pantalla central se orienta ligeramente hacia el asiento izquierdo y los aireadores repiten formas redondas. Hay piezas compartidas dentro del grupo, pero Alfa ha creado una atmósfera propia mediante la postura y los detalles visibles.

Híbrido o eléctrico sin perder carácter

El Junior Ibrida desarrolla actualmente 145 CV y combina un gasolina de tres cilindros con asistencia eléctrica. Puede avanzar con el motor térmico apagado durante algunas fases urbanas, obtiene la etiqueta ECO y se ofrece también con tracción total Q4.

El Elettrica de 156 CV permite circular siempre en silencio y lleva la etiqueta Cero. Las versiones Veloce elevan potencia y puesta a punto para quienes busquen una respuesta más directa, demostrando que la electrificación no obliga a tratar todos los acabados de la misma forma.

Alfa Romeo ha recuperado su esencia más bonita mediante proporciones ligeras y referencias utilizadas con medida. El escudo, los tres puntos de luz y la trasera recortada bastan para reconocerlo. En una categoría llena de SUV urbanos muy parecidos, el Junior tiene algo fundamental para volver a enamorar: parece un Alfa antes de encontrar el nombre sobre el portón.