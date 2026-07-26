El Alfa Romeo más bonito de la historia de la marca es de 2015

Coches y Motos 26 JUL 2026 - 15:48h.

El Giulia sigue siendo una referencia

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Hay coches que nacen con el objetivo de vender mucho y otros que llegan para marcar una época. El Alfa Romeo Giulia pertenece claramente al segundo grupo. Presentado en 2015, este modelo supuso el renacimiento de la marca italiana en el segmento de las berlinas premium y devolvió a Alfa Romeo el protagonismo que muchos aficionados llevaban años reclamando. Su diseño, su comportamiento dinámico y su carácter deportivo han hecho que, para muchos, sea el Alfa Romeo más bonito de la historia moderna.

Desde el primer vistazo queda claro que el Giulia no es una berlina cualquiera. Su largo capó, los voladizos cortos, la característica parrilla triangular "Scudetto" y unas proporciones casi perfectas le otorgan una presencia difícil de igualar. Mientras muchos fabricantes han apostado por diseños cada vez más agresivos o recargados, Alfa Romeo logró crear un coche elegante, deportivo y atemporal, capaz de seguir llamando la atención una década después de su lanzamiento.

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Precisamente esa capacidad para resistir el paso del tiempo es una de las mayores virtudes del Giulia. Incluso hoy continúa pareciendo un automóvil moderno, algo que muy pocos modelos consiguen después de tantos años en el mercado.

Una berlina creada para disfrutar al volante

El Alfa Romeo Giulia no solo destaca por su aspecto. También fue desarrollado con un objetivo muy claro: convertirse en una de las berlinas más dinámicas del mercado. Para conseguirlo, la marca diseñó una plataforma completamente nueva con motor longitudinal y tracción trasera, una configuración poco habitual en el segmento y muy apreciada por los conductores más exigentes.

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Gracias a una distribución del peso cercana al 50:50 y al uso de materiales ligeros como el aluminio o la fibra de carbono en determinadas versiones, el Giulia ofrece un comportamiento muy ágil y preciso. La dirección destaca por su rapidez, mientras que la suspensión consigue un excelente equilibrio entre comodidad y deportividad.

La gama mecánica ha estado formada por diferentes motores diésel y gasolina adaptados a todo tipo de conductores. Las versiones de acceso ofrecen entre 160 y 210 CV en diésel y alrededor de 200 CV en gasolina, mientras que las variantes superiores alcanzan los 280 CV. En lo más alto de la gama se sitúa el espectacular Giulia Quadrifoglio, equipado con un motor V6 biturbo de 2.9 litros que desarrolla 510 CV y acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos, convirtiéndose en uno de los deportivos más rápidos de su categoría.

Calidad, tecnología y personalidad italiana

El interior del Alfa Romeo Giulia también refleja la filosofía deportiva del modelo. Todo el puesto de conducción está orientado hacia el conductor, con una posición baja, un volante de excelente tacto y unos mandos perfectamente ubicados para favorecer una conducción intuitiva.

Con el paso de los años, Alfa Romeo ha ido actualizando el equipamiento tecnológico del Giulia. Las últimas versiones incorporan una instrumentación digital configurable, una pantalla multimedia de mayor tamaño compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de asistentes avanzados de conducción como el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto o frenada automática de emergencia.

A ello se suma una calidad de fabricación muy superior a la que históricamente se asociaba con la marca italiana. Los materiales ofrecen un tacto agradable, los ajustes transmiten sensación de solidez y el aislamiento acústico permite viajar con un elevado nivel de confort.

Aunque Alfa Romeo ha producido auténticos iconos a lo largo de su historia, pocos modelos han logrado reunir belleza, deportividad, tecnología y placer de conducción como el Giulia. Su diseño sigue despertando admiración casi diez años después de su debut y continúa siendo una de las berlinas con más personalidad del mercado. Para muchos aficionados, representa la esencia más pura de Alfa Romeo y uno de los automóviles italianos más atractivos de las últimas décadas.