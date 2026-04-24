Alfa Romeo tiene el eléctrico más bonito de su segmento

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 02:21h.

El Junior eléctrico es un B-SUV muy top en muchos sentidos

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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El Alfa Romeo Junior eléctrico se presenta como una de las propuestas más atractivas dentro del segmento de los SUV urbanos, destacando por un diseño que recupera los rasgos más reconocibles de la marca italiana y los adapta a una nueva era electrificada. Su estética no solo responde a criterios funcionales, sino que prioriza una identidad visual muy marcada, algo poco habitual en un segmento dominado por planteamientos más racionales.

El frontal concentra gran parte de ese carácter. La tradicional parrilla “scudetto” se reinterpreta para encajar con la ausencia de motor térmico, manteniendo su protagonismo como elemento central del diseño. A ambos lados, los grupos ópticos afilados aportan una mirada agresiva y moderna, reforzando una personalidad que se aleja de lo convencional. Llama especialmente la atención la capacidad de Alfa Romeo para trasladar su herencia deportiva a un formato compacto y eléctrico sin perder coherencia.

Las proporciones del Junior son otro de sus puntos fuertes. Con un tamaño contenido, propio del segmento B-SUV, el modelo apuesta por voladizos cortos, una carrocería bien asentada y una línea de techo ligeramente descendente que aporta dinamismo. Los pasos de rueda marcados y los detalles en contraste añaden robustez, mientras que el conjunto mantiene una elegancia que evita caer en excesos visuales.

La parte trasera continúa esa línea estética con una ejecución limpia y moderna. Los pilotos presentan una firma lumínica distintiva y se integran en una superficie bien definida, que enfatiza la anchura del vehículo. El equilibrio entre formas suaves y elementos más marcados permite que el diseño resulte atractivo sin necesidad de recurrir a soluciones recargadas.

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Electrificación sin renunciar al ADN deportivo

En este sentido, el Alfa Romeo Junior eléctrico representa un paso clave en la evolución de la marca hacia la electrificación. Se trata de un modelo que introduce a Alfa Romeo en un segmento estratégico, pero lo hace manteniendo intacta su filosofía de diseño y comportamiento dinámico.

El sistema eléctrico desarrolla hasta 156 CV en sus versiones principales, una cifra que encaja con el planteamiento urbano y polivalente del modelo. La batería permite alcanzar autonomías competitivas dentro de su categoría, facilitando un uso cotidiano sin compromisos. Este equilibrio entre prestaciones y eficiencia es fundamental para su posicionamiento.

Por otro lado, el Junior busca diferenciarse también en la conducción. A pesar de su enfoque práctico, el ajuste del chasis y la respuesta del sistema de propulsión están orientados a ofrecer sensaciones más directas, alejándose de la neutralidad habitual en muchos eléctricos de su segmento. Cabe destacar que este enfoque refuerza su carácter distintivo.

El interior acompaña esta filosofía con un diseño centrado en el conductor, una disposición clara de los mandos y una integración tecnológica que prioriza la funcionalidad. Un Alfa Romeo Junior eléctrico que se consolida como una de las propuestas más completas y atractivas de su categoría, combinando diseño, identidad y electrificación en un formato que redefine el estándar dentro de su segmento.