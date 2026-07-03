Yamaha pone al alcance la MT-07, la moto perfecta para quienes buscan equilibrio y prestaciones

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 18:06h.

La hace estar al alcance de todos los bolsillos

Yamaha tiene una naked barata que parece premium

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Si hay una moto en el mercado que sabe combinar a la perfección equilibrio, prestaciones, comodidad y diseño, esa es la Yamaha M7-07, un modelo increíble al que cuesta encontrarle algún punto negativo. Es una de las naked de media cilindrada más exitosas en nuestro mercado, con una sencillez mecánica que es una de las claves de su éxito, sin descuidar su precio tan ajustado, que la hace estar al alcance de todos los bolsillos.

En 2025 se actualizó para mejorarla aún más, y se le instaló el acelerador electrónico, el control de tracción, tres modos de conducción, un nuevo chasis más rígido, unas llantas más ligeras, un basculante rediseñado o un sonido de motor diferente. También logró recibir la homologación Euro 5+, y se revisó la ergonomía, para conseguir que sea una moto perfecta a la hora de irse de ruta. Y la guinda al pastel fueron los tres modos de conducción o el embrague asistido y anti-rebote.

Gracias a un depósito de combustible de 14 litros, la moto presume de una gran autonomía, ya que el consumo también es moderado. Y en el interior se encuentra un propulsor de dos cilindros y 689 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm. Para coronar, también cuenta con una pantalla TFT con conectividad, con cuatro modos de visualización.

Aprovecha el descuento de la Yamaha MT-07

Por si no fuera lo suficientemente llamativa, a la Yamaha MT-07 se le ha aplicado un descuento importante, de 300 euros, lo que deja su precio final en unos más que apetecibles 7.499 euros. Y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2, con matriculación totalmente gratuita.