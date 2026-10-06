Volvo enamora con un diseño que lleva su estilo escandinavo a una nueva etapa

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 12:42h.

Las familias que buscan un premium a precio razonable tienen esta excelente opción

El nuevo Volvo es, para muchos, el más espectacular de la marca

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La última renovación le sentó especialmente bien al Volvo XC90. El gran SUV sueco mantiene la elegancia que siempre lo ha caracterizado, con un aspecto muy moderno y refinado. El frontal y el conjunto resultan más limpios. Para muchos, estamos ante el XC90 más bonito hasta la fecha.

Un XC90 que se anuncia actualmente desde 62.100 euros, siempre que se financien 38.000 euros durante 36 meses. Sigue siendo mucho dinero, pero hablamos del gran SUV de siete plazas de Volvo y de un rival directo de BMW X5, Mercedes GLE y Audi Q7.

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Más equipamiento que cualquier premium de su categoría

Dentro no decepciona. Una nueva pantalla vertical de 11,2 pulgadas ocupa buena parte del salpicadero y convive con un cuadro digital de 12,3 pulgadas. Google Maps, Google Assistant, Apple CarPlay, Android Auto y carga inalámbrica forman parte de un interior que mantiene esa conocida sencillez escandinava.

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No todo son pantallas. Desde el acabado Core encontramos llantas de 20 pulgadas, faros LED matriciales, tapicería Nordico, asientos delanteros eléctricos y calefactados, climatizador bizona y portón automático. También incluye Pilot Assist, control de crucero adaptativo y numerosos asistentes. Por encima quedan los acabados Plus y Ultra.

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Así es el Volvo XC90 más económico

Todo esto llega en un coche de 4,95 metros de largo y prácticamente tres metros de batalla. Hay sitio para siete ocupantes y quedan 314 litros de maletero incluso utilizando todas las plazas. Son dimensiones considerables, pero Volvo ha trabajado especialmente el confort y equipa un chasis con amortiguación FSD.

La puerta de acceso a la gama la ocupa el B5 MHEV. Combina un gasolina 2.0 con electrificación ligera para entregar 250 CV y 360 Nm. Tiene tracción total, cambio automático de ocho velocidades y etiqueta ECO. Hace el 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y consume 8,5 l/100 km. Aunque sea la versión más básica, ya es muy equilibrada.