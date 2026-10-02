Para muchos, mejor que la Yamaha Ténéré 700, con más potencia, mucha electrónica y gran equipamiento

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 11:51h.

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Aunque la Yamaha Ténéré sea indiscutiblemente la auténtica dominadora del segmento, creemos que hay otras motos que no tienen nada que envidiarle, y que incluso son más apetecibles. Por ejemplo, a nosotros nos resulta muy difícil ignorar todo lo que ofrece la Voge 900 DSX, que es una moto igual de fantástica, con más potencia, más electrónica y un equipamiento brutal, pensado para viajar y hacer largos trayectos sin renunciar a la comodidad en ningún momento.

Cuenta con una IMU de seis ejes desarrollada por Bosch, que se encarga de gestionar sistemas como el control de tracción, el ABS en curva y mucho más. También destaca el sistema para el cambio de carril, algo realmente novedoso, mientras que en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT con conectividad y función mirror link. Otros detalles dignos de mención son la cámara frontal o el sistema keyless, para hacer de esta moto una de las más modernas del mercado.

En cuanto al motor que tiene equipado esta moto, se trata de un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 95 Nm a 6.250 rpm. Su consumo es de poco más de cuatro litros por cada 100 kilómetros, así que junto a su depósito de combustible de 17 litros, presume de una gran autonomía. Y cuenta con ayudas a la conducción tan importantes como el control de velocidad de crucero, el control de tracción, el quickshifter bidireccional o cuatro modos de conducción.

La Voge 900 DSX cuesta 9.192 euros e incluye seguro gratuito

Un factor importante a la hora de decidirse por la adquisición de la Voge 900 DSX es su razonable precio. Y es que apenas cuesta 9.192 euros, y se incluye el seguro totalmente gratis.