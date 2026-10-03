Suzuki pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más carismáticas

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 01:39h.

Incluye el Suzuki Cross Balancer, que suprime por completo las vibraciones

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Si hay una moto carismática dentro del catálogo de Suzuki, esa es la GSX 8 R, que nos parece una de las mejores que se pueden conseguir. Es una sport turismo destinada a los que busquen disfrutar de su conducción, pero a la vez manejable de manera sencilla. Y para acabar de hacerla más apetecible, le han colocado un descuento magnífico, que te permite el poder conseguirla sin la necesidad de hacer ninguna inversión estratosférica, lo que siempre es de agradecer.

Su ergonomía está pensada para satisfacer a todos, al ser realmente cómoda, y equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 776 centímetros cúbicos, de cuatro válvulas por cilindro. Rinde a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 78 Nm a 6.800 rpm. Se ha buscado el equilibrio para conseguir una potencia controlable, e incluye el Suzuki Cross Balancer, que suprime por completo las vibraciones.

La electrónica es uno de los aspectos más trabajados en esta moto, gracias al paquete propio de Suzuki, que incluye el control de tracción, el quickshifter bidireccional, el sistema de arranque sencillo o el asistente de bajas revoluciones. El acelerador electrónico permite seleccionar entre tres modos de conducción, y pasando a la instrumentación, lo que tenemos es una pantalla TFT digital, con modo día y modo noche, que le pone la guinda al pastel.

Aprovecha el sensacional descuento de la Suzuki GSX 8 R

Por si no fuera lo suficientemente interesante, en Suzuki le han colocado un impresionante descuento de hasta 2.000 euros a la GSX 8 R. Esto deja su precio final en unos más que irrisorios 7.999 euros. No nos cabe ni la más mínima duda de que, en relación calidad coste, es de lo mejor que vas a ver en mucho tiempo.