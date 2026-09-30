Kia aprieta a Nissan y Toyota con un SUV muy completo que destaca por espacio y equipamiento

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 20:41h.

El Sportage sigue siendo una referencia

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El Kia Sportage no necesita una única cifra espectacular para complicarle la vida al Nissan Qashqai y a los SUV híbridos de Toyota. Su fuerza está en reunir una segunda fila amplia, un maletero adaptable, dos grandes pantallas y una gama mecánica extensa. Como coche familiar, cuesta encontrar una necesidad cotidiana que quede mal resuelta.

El planteamiento también permite escoger cuánto se quiere electrificar. Hay versiones de gasolina, diésel con apoyo de 48 voltios y un híbrido autorrecargable, de modo que el comprador no tiene que adaptar su vida a una sola tecnología. Esa variedad resulta especialmente útil cuando el coche debe servir tanto para ciudad como para vacaciones.

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La segunda fila también está pensada para viajar

Las plazas posteriores ofrecen buen espacio para piernas y cabeza, incluso cuando delante viajan adultos altos. El respaldo puede dividirse en tres secciones 40:20:40, una solución práctica para transportar esquís u objetos largos sin perder las dos plazas laterales. Al abatirlo, la capacidad máxima de carga puede alcanzar 1.780 litros.

Las puertas abren ampliamente y facilitan colocar una silla infantil. Kia añade puertos USB integrados en los laterales de los asientos delanteros, perchas y diferentes huecos para objetos pequeños. Son soluciones discretas que terminan utilizándose mucho más que algunos adornos tecnológicos. También evitan cables atravesando la consola cuando todos los ocupantes quieren cargar el móvil.

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El maletero cambia según la mecánica, pero mantiene formas regulares y un portón amplio. El suelo ajustable permite ocultar objetos o crear una superficie más plana con los respaldos abatidos. La cortinilla puede guardarse sin ocupar un rincón incómodo durante una carga voluminosa. Frente a rivales que concentran su atractivo en el conductor, el Sportage cuida especialmente a quienes viajan detrás.

Dos pantallas y una dotación difícil de igualar

El salpicadero puede reunir instrumentación y multimedia en dos paneles de 12,3 pulgadas ligeramente curvados. La franja situada debajo cambia sus mandos entre climatización y navegación, liberando espacio sin ocultar todas las funciones dentro de menús. Apple CarPlay, Android Auto y navegación forman parte de los acabados más interesantes.

Según versión aparecen cámara de visión periférica, asientos calefactados y ventilados, portón eléctrico y cargador inalámbrico. La dotación de seguridad puede incluir control de crucero adaptativo, vigilancia del ángulo muerto y frenada automática en intersecciones. Kia agrupa buena parte del contenido en acabados cerrados, evitando una larga lista de opciones.

La garantía de siete años o 150.000 kilómetros sigue siendo otro argumento importante. Nissan y Toyota poseen una reputación consolidada, pero Kia responde con una cobertura extensa que favorece conservar el coche durante mucho tiempo.

Una gama que no obliga a cambiar de hábitos

El híbrido autorrecargable es la alternativa más lógica para quien combine ciudad y carretera. Puede moverse durante fases cortas con el motor térmico apagado, recupera energía al frenar y consigue la etiqueta ECO sin necesidad de instalar un cargador doméstico. La transición entre ambos motores busca suavidad antes que una respuesta llamativa.

El diésel microhíbrido encaja mejor con grandes kilometrajes y autopista, mientras las versiones de gasolina reducen el precio de entrada. Esa amplitud permite buscar eficiencia, sencillez o autonomía sin abandonar la misma carrocería.

El diseño añade una personalidad clara, con luces diurnas en forma de bumerán y una parrilla que ocupa casi todo el frontal. Sin embargo, el Sportage aprieta a Nissan y Toyota por aquello que una familia utiliza durante años: espacio detrás, carga flexible, equipamiento abundante y una mecánica adaptada a cada rutina. El conjunto resulta más valioso que ganar una comparación por un único dato.