Coches y Motos 28 SEP 2026 - 20:13h.

El 5 en su versión EV es una buena opción por precio

Omoda se carga el número 3

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El Omoda 5 EV juega una carta que las marcas tradicionales todavía administran con cautela: incluir desde el principio buena parte del equipamiento que suele encarecer un SUV eléctrico. Su versión actual desarrolla 211 CV, puede alcanzar 430 kilómetros WLTP y se beneficia de campañas que reúnen descuentos, financiación, CAE y ayudas públicas. El resultado aprieta especialmente a fabricantes como Toyota.

No pretende superar a un Toyota eléctrico en todos los apartados. Su ventaja aparece al comparar cuánto cuesta obtener autonomía utilizable, una cabina tecnológica y una garantía extensa dentro de un SUV de 4,42 metros. Para una familia que quiera pasar a la batería sin subir a una tarifa premium, el Omoda encaja con especial facilidad.

Una dotación que evita sumar paquetes

Incluso el acabado Pure reúne pantalla central de gran formato, instrumentación digital, conectividad y un amplio conjunto de asistentes. Las versiones superiores añaden cámara de visión periférica, techo panorámico, asientos con regulación eléctrica y otras funciones que en rivales obligan a escoger paquetes o acabados bastante más caros.

La garantía general alcanza siete años o 150.000 kilómetros conforme a sus condiciones. Ese respaldo importa en una marca joven en España, porque reduce parte de la incertidumbre que puede acompañar a una compra de este tipo. La red de Omoda sigue siendo menos extensa que la de Toyota, pero ha crecido con rapidez y ofrece una cobertura pensada precisamente para ganar confianza.

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Dentro hay espacio razonable para cuatro adultos y una segunda fila fácil de aprovechar. El suelo plano mejora la comodidad central, mientras que el portón permite asumir el equipaje habitual de una familia. No lidera el segmento por capacidad pura, aunque compensa con una presentación cuidada y una lista de serie difícil de igualar por tarifa.

Un eléctrico con fuerza y autonomía para viajar

El motor de 155 kW entrega 211 CV a las ruedas delanteras. La respuesta es inmediata al arrancar y suficientemente contundente para adelantar sin esfuerzo, pero está calibrada para resultar progresiva en ciudad. La batería permite homologar hasta 430 kilómetros combinados y alrededor de 604 en ciclo urbano.

La carga rápida alcanza 130 kW y puede llevar la batería aproximadamente del 30 al 80 % en 28 minutos bajo condiciones adecuadas. No es el sistema más veloz del mercado, aunque permite organizar un viaje con paradas razonables. El consumo homologado cercano a 15,9 kWh/100 km ayuda a aprovechar bien la energía disponible.

Una imagen que ya no parece de marca recién llegada

El frontal cerrado utiliza unos faros muy finos en la parte superior y los grupos principales más abajo. De perfil se reconocen un techo ligeramente descendente, protecciones oscuras y tiradores integrados; detrás, los pilotos cruzan buena parte del portón. Tiene presencia sin recurrir a una parrilla enorme ni a adornos cromados.

Las promociones pueden acumular hasta 13.200 euros de beneficios, pero dependen de financiación, entrega de vehículo, CAE y adelanto del Plan Auto+. Conviene separar esos conceptos del PVP antes de comparar.

Hecha esa cuenta, el Omoda mantiene su argumento central: ofrece 211 CV, 430 kilómetros, mucho equipamiento y siete años de garantía dentro de una factura que obliga a Toyota a mirar de cerca. En relación entre contenido y precio, cuesta encontrar una propuesta equivalente en su catálogo eléctrico. También permite acceder a la movilidad eléctrica sin renunciar a prestaciones propias de un SUV claramente más costoso.