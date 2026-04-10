El Omoda 5 se convierte en el coche más atractivo de la marca por su diseño futurista y precio competitivo

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 13:28h.

Opciones mecánicas para todos los gustos y precios para todos los bolsillos

Omoda pone contra las cuerdas a Nissan y compañía con este modelo

Compartir







El Omoda 5 ha irrumpido con fuerza en el mercado. Un modelo que apuesta por un diseño futurista, mucha tecnología y un precio muy competitivo. Y lo cierto es que lo está consiguiendo. Frente a modelos como el Seat Ateca o el Opel Grandland, el Omoda 5 destaca por su imagen más atrevida. Líneas agresivas. Parrilla muy marcada. Y una estética que busca diferenciarse del resto.

Con 4.400 mm de largo, 1.830 mm de ancho y una batalla de 2.630 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño y maniobrabilidad. El maletero, con 360 litros ampliables hasta 1.075 litros, cumple sin problemas.

PUEDE INTERESARTE Omoda se carga el número 3

Tres versiones mecánicas para el Omoda 5

La versión de acceso monta un motor 1.6 T-GDi de 145 CV y 275 Nm de par máximo, con cambio automático DCT y tracción delantera. Es un conjunto pensado para un uso cómodo y eficiente.

Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza los 195 km/h y homologa un consumo de 7 l/100 km. Todo ello desde un precio muy competitivo de 22.190 euros, uno de sus grandes argumentos.

Para quien busca electrificación, la versión híbrida SHS-H sube el nivel. Combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos eléctricos para alcanzar 224 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, reduce el consumo a 5,3 l/100 km y cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Su precio parte desde 23.990 euros financiados, lo que la hace muy atractiva.

Pero el salto más interesante llega con el Omoda 5 EV. Esta versión eléctrica no solo es más eficiente, también es ligeramente más grande. Crece hasta 4.424 mm de largo, manteniendo el resto de cotas, lo que mejora su presencia y sensación de coche más sólido.

Equipa un motor de 204 CV y 340 Nm de par máximo, con batería de 61 kWh. Ofrece hasta 430 km de autonomía WLTP, acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza los 172 km/h.

Precios irresistibles y equipamiento a la altura

Su precio oficial es de 37.899 euros, aunque con ayudas puede quedarse en torno a 22.890 euros, acercándose mucho a versiones térmicas.

En equipamiento, el Omoda 5 destaca por su nivel desde el inicio. Doble pantalla de 12,3 pulgadas, faros LED, cargador inalámbrico y asientos calefactables.

También incluye un completo paquete de asistentes. Control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática y monitorización del conductor.