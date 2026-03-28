El Omoda 5 es mejor, más llamativo y más barato que el Nissan Qashqai, pero igual de funcional

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 20:28h.

La nueva versión HEV de este SUV chino apunta a top ventas

Omoda se carga el número 3

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El Omoda 5 HEV se presenta como una de las propuestas más completas y competitivas dentro del segmento de los SUV compactos electrificados. Su planteamiento combina un diseño diferenciador, un elevado nivel de equipamiento y una mecánica híbrida de 224 caballos que lo sitúa por encima de buena parte de sus rivales directos. Frente a alternativas como el Nissan Qashqai, el modelo asiático no solo destaca por su precio más ajustado, sino también por ofrecer una dotación de serie especialmente generosa.

No es ningún secreto que el diseño es uno de los argumentos clave del Omoda 5. Su carrocería apuesta por una estética moderna, con líneas angulosas, una parrilla de gran tamaño y una firma lumínica muy marcada que refuerza su personalidad. Este enfoque visual lo convierte en una opción más llamativa dentro de un segmento donde predominan propuestas más conservadoras.

El interior mantiene esa misma filosofía, con un habitáculo que prioriza tanto la tecnología como la percepción de calidad. La presencia de una doble pantalla para instrumentación y sistema multimedia, junto con materiales bien ajustados, genera una atmósfera cuidada. A esto se suma un equipamiento de serie muy completo, que incluye asistentes a la conducción, conectividad avanzada y elementos de confort que, en muchos casos, son opcionales en modelos rivales.

Un sistema híbrido potente y equilibrado

El apartado mecánico es uno de los puntos más destacados del Omoda 5 HEV. Su sistema híbrido desarrolla una potencia conjunta de 224 caballos, una cifra que lo sitúa en una posición ventajosa frente a otros SUV compactos híbridos del mercado. Esta configuración permite ofrecer una respuesta ágil y una conducción fluida, especialmente en entornos urbanos, donde el protagonismo del motor eléctrico es mayor.

En este sentido, la eficiencia es otro de sus pilares. El sistema híbrido autorrecargable optimiza el consumo de combustible sin necesidad de enchufe, facilitando un uso cotidiano sencillo y adaptado a todo tipo de trayectos. La transición entre los motores térmico y eléctrico se realiza de forma suave, contribuyendo a una experiencia de conducción refinada.

Cabe destacar que, pese a su potencia, el Omoda 5 HEV mantiene un enfoque equilibrado, priorizando el confort de marcha y la insonorización. La suspensión filtra correctamente las irregularidades del terreno, mientras que el aislamiento acústico refuerza la sensación de calidad a bordo.

Por otro lado, el factor económico resulta determinante. Con un precio en oferta que lo sitúa claramente por debajo de sus principales competidores híbridos, el Omoda 5 HEV se consolida como una de las opciones más atractivas del segmento. Su combinación de potencia, equipamiento y coste de adquisición refuerza su posicionamiento como una alternativa racional y completa dentro del mercado actual.